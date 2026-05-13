ملفات الغرب الأعلى على طاولة وزير الأشغال

عقد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، اجتماعاً موسّعاً في مكتبه اليوم، بحضور النائبين وراجي ، وممثل رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب السابق ، الوزير السابق صالح الغريب، ورؤساء بلديات اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، ورئيس الاتحاد روبير سيوفي، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات في القرى المجاورة.وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الإنمائية والخدماتية الملحّة، وفي مقدّمها تنفيذ المشاريع والالتزامات العائدة للعام 2025، ولا سيّما المشاريع الحيوية المطروحة للمنطقة. وشدّد الحاضرون على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الالتزامات، نظراً لأهميتها في تحسين البنى التحتية والخدمات العامة، إضافة إلى معالجة ملف دوّار قبرشمون، لما يشهده من ازدحام مروري ينعكس سلباً على حركة السير والسلامة العامة.كما تطرّق المجتمعون إلى أوضاع الطرقات، وضرورة معالجة أوضاع الحيطان المتصدّعة والآيلة للسقوط، والتي تشكّل خطراً على السلامة العامة.وأثنى الحاضرون على "نهج الوزيررسامني القائم على الشفافية والتوازن في معالجة الملفات الإنمائية والخدماتية في مختلف المناطق ".وكان الوزير رسامني استقبل النائب سليم الصايغ، حيث جرى البحث في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية التابعة للوزارة، والتي تسهم في تحسين والبنى التحتية، إضافة إلى الأوضاع الراهنة والمستجدات في البلاد. (الوكالة الوطنية للإعلام)