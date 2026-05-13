إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده

أعلن المكتب الشَّرعيّ في "مؤسَّسة العلَّامة المرجع السيِّد محمَّد "، في بيان، أن "أوّل أيام شهر ذي الحجَّة الحرام لعام 1447هـ هو الاثنين القادم الواقع فيه 18 أيار، بناءً على المبنى الفقهي لسماحته بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية، وعليه فان عيد الاضحى المبارك يصادف في يوم الاربعاء الواقع فيه 27 أيار".

وقال: "نسأل أن يبارك للحجاج والمعتمرين ويتقبل أعمالهم وأن يُفرج عنا وينصر والمسلمين على أعداء الأمة وأعداء الإنسانية ، إنه أرحم الراحمين".