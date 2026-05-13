غادر منزله في بلدة السنديانة ولم يعُد... ناصر مفقود (صورة)

Advertisement

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود: ناصر ناصر (مواليد عام 1975، لبناني)الذي غادر بتاريخ 24-4-2026 منزله الكائن في بلدة السنديانة – ، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة القضائية في وحدة على الرّقم: 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.