إسرائيل تريدها.. ماذا تعني زوطر بالنسبة لـحزب الله؟

إسرائيل تريدها.. ماذا تعني زوطر بالنسبة لـ"حزب الله"؟

13-05-2026 | 13:53
ليس صدفة تركيز العدو الإسرائيلي على بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان والسعي إلى إحكام السيطرة عليها.
بالنسبة لمن يعرف هذه المنطقة، فهي تعتبر "شرياناً مهماً بالنسبة لحزب الله"، عدا أنها تمثل "صلة وصلٍ" بين عمق النبطية والمنطقة الأمامية في جنوب لبنان.

وفي السياق، تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنَّ زوطر تمثلُ مكاناً لمنشآت مركزية تابعة لـ"حزب الله"، كما أنها تعتبرُ واحدة من المناطق التي تمثل ثقلاً لوجستياً بالنسبة للحزب، حتى أنها تمثل "ممراً رئيسياً" لعناصر "حزب الله" بين النبطية إلى المنطقة الحدودية.

في الواقع، لا يُمكن أن تكون زوطر عنواناً عابراً في الميدان، فالسيطرة عليها يعني قطع خطّ إمداد رئيسي في جنوب لبنان. وفي الوقت نفسه، فإنّ زوطر تمتد أيضاً باتجاه أرنون ويحمر الشقيف، ما يعني أنّها تمثل همزة وصل بين مناطق تعتبرُ نقاطاً محورية لغرف عمليات "حزب الله" في الخطوط الخلفية.

في الوقت نفسه، فإنَّ أيَّ وصول إسرائيلي إلى قلعة الشقيف والتمركز فيها، سيؤدي أيضاً إلى انكشاف عملياتي بالنسبة لـ"حزب الله"، إذ أن تلك النقطة تكشف الكثير من المناطق، فيما السيطرة عليها ستجعل مختلف البلدات المحيطة والمواجهة لها "تحت النار" مباشرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
