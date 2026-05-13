لبنان
السفير الهولندي زار مشروع "مختبر المواطنة الفاعلة" في طرابلس
Lebanon 24
13-05-2026
|
14:06
زار سفير
هولندا
في
لبنان
فرانك
مولن مدينة
طرابلس
، برفقة فريق "VNG International" وجمعية
يوتوبيا
، ضمن مشروع "مختبر المواطنة الفاعلة" المنفّذ بالتعاون مع بلدية طرابلس.
وخلال الزيارة، جرى تسليم شرطة بلدية طرابلس 3 دراجات هوائية كهربائية، استكمالًا للدعم السابق من خلال اللجنة السياحية في بلدية طرابلس الذي شمل عشر دراجات نارية صديقة للبيئة، بهدف تعزيز قدرة الشرطة على التنقّل والاستجابة، لا سيما داخل الأسواق والأحياء الضيقة.
كذلك، قام الوفد بجولة ميدانية في
شارع المدارس
، اطّلع خلالها على عدد من المبادرات التي نفّذها الشباب المشاركون في المشروع بالتعاون مع البلدية، والتي شملت تركيب مطبات وعواكس ضوئية، ودهان جدار مدرسة الجديدة، في إطار تعزيز السلامة المرورية وتحسين المشهد العام في المنطقة.
وتأتي هذه المبادرات ضمن برنامج التنمية المستدامة من خلال
الحوكمة
المحلية، المموّل من
وزارة الخارجية الهولندية
والمنفّذ من قبل "VNG International".
