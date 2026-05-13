السفير الهولندي زار مشروع "مختبر المواطنة الفاعلة" في طرابلس

وخلال الزيارة، جرى تسليم شرطة بلدية طرابلس 3 دراجات هوائية كهربائية، استكمالًا للدعم السابق من خلال اللجنة السياحية في بلدية طرابلس الذي شمل عشر دراجات نارية صديقة للبيئة، بهدف تعزيز قدرة الشرطة على التنقّل والاستجابة، لا سيما داخل الأسواق والأحياء الضيقة.كذلك، قام الوفد بجولة ميدانية في ، اطّلع خلالها على عدد من المبادرات التي نفّذها الشباب المشاركون في المشروع بالتعاون مع البلدية، والتي شملت تركيب مطبات وعواكس ضوئية، ودهان جدار مدرسة الجديدة، في إطار تعزيز السلامة المرورية وتحسين المشهد العام في المنطقة.وتأتي هذه المبادرات ضمن برنامج التنمية المستدامة من خلال المحلية، المموّل من والمنفّذ من قبل "VNG International".