|
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
لبنان
رجي بحث ونظيره الإيطالي الاتصالات للتوصل إلى "تثبيت وقف النار"
Lebanon 24
13-05-2026
|
14:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي في إطار زيارته الرسمية لإيطاليا والفاتيكان،
نائب رئيس
الوزراء وزير الخارجية
الإيطالي
أنطونيو تاياني، في حضور سفيرة
لبنان
كارلا جزار.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى الأوضاع في لبنان والمنطقة والاتصالات الجارية للتوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتحضير لما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".
وشكر رجي لـ"إيطاليا مشاركتها الفعالة في قوات حفظ السلام"، مشيدا بـ"الدور الإنمائي والاجتماعي للكتيبة الإيطالية"، ومؤكدا أن "الشعب والحكومة اللبنانيين يقدران هذه المساهمة تقديرا بالغا".
وشرح رجي "القرار الجريء الذي اتخذته الحكومة
اللبنانية
بالسير في مسار التفاوض مع
إسرائيل
"، لافتا إلى أن "الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في حين تشترط إسرائيل نزع سلاح
حزب الله
مسبقا".
من جهته
، أكد تاياني "دعم بلاده للبنان في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية كافة"، مشيرا إلى أن "بلاده تبذل جهودا ديبلوماسية نشطة لخفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار عبر الضغط على إسرائيل".
وعلى صعيد التعاون العسكري، أبدى تاياني "استعداد بلاده لمواصلة برامج تدريب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية اللبنانية في إطار التعاون
الثنائي
، فضلا عن تعزيز قدرات
الجيش اللبناني
من خلال البعثة العسكرية الإيطالية".
كذلك، تناول الوزيران رجي وتاياني "وضع القرى
المسيحية
في الجنوب، وضرورة دعم أبنائها ومساندتهم لتمكينهم من الصمود في أراضيهم".
