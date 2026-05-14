"أمطار أيار" مستمرة.. هذا ما ينتظرنا الأسبوع المقبل

أفادت صفحة Lebanese المتخصصة بالأحوال الجوية ان طقسا ربيعيا مستقرا يُسيطر نسبيًا حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية أو أدنى بقليل أحيانًا، مع ارتفاعات مؤقتة ضمن الإطار الطبيعي تستمر ليوم أو يومين كحدّ أقصى.أما الأمطار، فتكون متفرقة وغير شاملة، تدخل ليل الخميس وتستمر حتى ساعات صباح يوم الجمعة، بحيث تشهد نحو 50% من المناطق هطولات تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، فيما تبقى مناطق أخرى خارج نطاق الأمطار.

وتخفّ حدّة الأمطار بين الجمعة والسبت والأحد، دون أن تنعدم فرصها، إذ تبقى واردة ولكن بشكل أخف وضمن نطاقات ضيّقة.



أما الأسبوع المقبل، فيبقى الطقس ربيعيًا معتدلًا، مع استمرار فرص الأمطار المحلية والعشوائية.



وأضافت الصفحة: "طقس ربيعي يرافقنا وحتى نهاية الأسبوع المقبل، مع أمطار متفرقة قد تشتد أحيانًا، وهي ضمن المعدلات الطبيعية لشهر أيار."





