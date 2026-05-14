حسين الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "مأزق" فرضه الأميركيون

انتقد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، توجه السلطة نحو "المفاوضات المباشرة" مع العدو ، معتبراً أن الرضوخ للإملاءات الأميركية أوقع في مأزق سياسي ووطني كبير.

وأكد الحاج حسن، خلال حفل تكريمي للشهيد دندش في خلدة، أن الحل يكمن في العودة إلى التوافق الداخلي، مشيراً إلى أن قوى أساسية، وفي مقدمتها وحركة أمل، ترفض هذا المسار الذي يتجاوز صيغة المفاوضات غير المباشرة.



وأشار الحاج حسن إلى "تخبط" في الموقف الرسمي، حيث تراجعت السلطة عن شرط وقف إطلاق النار قبل الجلوس إلى الطاولة، محذراً من "الأفخاخ الأميركية" التي وصفها بأنها أكثر عدوانية من .

وشدد على أن ستبقى قوية ومقتدرة ولن تسمح بتحويل "أمنيات وتل أبيب" إلى واقع في لبنان، مثمناً موقف التي تضع وقف العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية شرطاً أساسياً في أي تفاهمات إقليمية، في وقت يتجاهل فيه البعض دورها المساند لصالح الرهان على الوعود الأميركية.