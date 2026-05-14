عن مسيرّات "حزب الله" وعدد المصابين الإسرائيليين... ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟

نقلت صحيفة " " عن مصدر عسكري قوله إن "أعداد المصابين الإسرائيليين بمسيّرات " " خلال الأسبوعين الماضيين ارتفع إلى 17".وأضاف المصدر أن "الجنود الإسرائيليين يتنقلون في بدروع وخوذ ولا يعرفون متى يمكن أن تضربهم المسيّرات".وتابع قائلاً: "الجيش لم يجد طريقة لمنع ضربات المسيّرات وهي التهديد الأكبر على قواتنا في لبنان".ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول في قوله إن "معظم إصابات الجنود بمسيّرات "حزب الله" في الوجه والرقبة واليدين".وقال مصدر أمني للصحيفة "لا حل ناجحا بشكل كامل للمسيّرات ولكننا نقدم للجنود وسائل ومنظومات للاحتماء".