صفير: الأزمة المالية مسؤولية وطنية لا يمكن لطرف تحملها بمفرده

أكد رئيس سليم ، عقب لقائه رئيس الجمهورية على رأس وفد من الجمعية، وقوف القطاع المصرفي الكامل إلى جانب رئاسة الجمهورية في مساعيها لاستعادة السيادة وصون الاستقرار والأمن. وشدد صفير على تأييد الجمعية للقرارات الوطنية الرامية إلى استعادة هيبة الدولة وبسط سلطة القانون في هذه المرحلة الدقيقة.وأوضح صفير أنه أطلع على حجم التحديات التي تواجه المصارف، مؤكداً على ضرورة إرساء تعاون وثيق بين الوزارات المعنية وحاكمية والجمعية لمعالجة الأزمة المالية. ونوه بتأكيد رئيس الجمهورية أن حل الأزمة المصرفية يمثل "مسؤولية وطنية مشتركة" تتطلب شراكة كاملة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان إعادة انتظام العمل المالي.