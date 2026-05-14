​ عون وسلام بحثا في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.. واتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل

استقبل رئيس الجمهورية ، في ، نواف سلام، حيث أجريا جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة.وتناول البحث المفاوضات التي انطلقت في الأميركية بين الوفود والأميركية والإسرائيلية، في ضوء التوجيهات التي أُعطيت للوفد اللبناني خلال التحضيرات لبدء هذه المفاوضات، وقد توافق الرئيسان على مواكبتها من خلال التواصل الدائم.كما اتفق الرئيسان عون وسلام على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.وخلال اللقاء، أطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الأخيرة إلى على رأس وفد وزاري، والمحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري أحمد ، إضافة إلى اللقاءات التي عقدها الوزراء اللبنانيون مع نظرائهم السوريين، مشيراً إلى أن الأجواء كانت إيجابية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، على أن يواصل الوزراء من الجانبين التواصل لمتابعة تنفيذ المواضيع التي جرى البحث فيها.