توقيف سوريين... قاما بتخدير واغتصاب إحدى الفتيات

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول تعرّض قاصر (مواليد عام 2014، سورية) للتخدير والاغتصاب، وتمّ نقلها إلى أحد المستشفيات.على الأثر، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، وقد تبيّن تورّط كلّ من:– إ. ج. (مواليد 2000، سوري)– ع. ع. (مواليد 2009، سوري)وبنتيجة رصد وتعقّب دقيقين، تمكّنت دورية المفرزة من توقيفهما بتاريخ 29-04-2026 في محلة الكحلونية، على متن دراجتين آليتين من دون لوحات ومن دون أوراق ثبوتية.جرى تسليم الموقوفين مع الدراجتين إلى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة المختص.