غدّاً... ما ستُعلنه وزيرة التربيّة عن إمتحانات البروفيه والترمينال مهمّ جدّاً

افادت معلومات صحافية أن "وزيرة التربية ريما كرامي تتوجه للإعلان غداً عن إلغاء إمتحانات البروفيه وتثبيت الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة مع كشف الآلية والخطة المعتمدة".

وبحسب المعلومات "هناك توجه لإقرار 3 دورات لإمتحانات الترمينال مع مراعاة المناهج والمناطق المنكوبة والمدارس التي تضم نازحين".