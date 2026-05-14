اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الدوري برئاسة متري

عقدت للقانون الدولي الإنساني اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور طارق متري، وحضور الأعضاء.استهل رئيس اللجنة الاجتماع، بحسب بيان على الاثر، بالإشارة إلى أن " يتابع باهتمام لجهة التوثيق والعمل القانوني والاعداد لتقديم تقاريرها امام الجهات الدولية المختصة".ولفت البيان الى أن "متري أطلع اللجنة على جهود التعاون والتنسيق مع الوزارات واللجان النيابية المختصة، وأعلمها بالموافقة على استقبال بعثة متخصصة مرسلة من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان في الاسابيع المقبلة، وجرى التداول في الاعداد لزيارتها .كما اطلعها على عزمه زيارة للمشاركة في أعمال في حزيران المقبل، وإجراء الاتصالات بعدد من الجهات الدولية وتقديم تقرير اللجنة لها".وذكر البيان أن "المشاركين استمعوا الى مسودة التقرير الذي تعده اللجنة وقدموا الاقتراحات المناسبة .وناقشوا قضية المحاضر العدلية والتنسيق مع المختص. وشددت اللجنة على اعلام أهالي الضحايا وسواهم من المتضررين من انتهاكات القانون الدولي الانساني بالسبل القانونية المتاحة أمامهم في وفي الخارج". (الوكالة الوطنية)