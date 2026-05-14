مداهمات أمنية تشمل عدة مناطق تسفر عن ضبط مواد تبغية مزورة ومهربة (صور)

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك - " " في بيان أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة والتنباك المهرب، نتيجة عمليات دهم نفذها في ومار الياس والمزرعة والشياح والاوزاعي، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة".وأشارت "الريجي" إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سطرت وينظر فيها المختص".