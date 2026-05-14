أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان

قال المتخصص في الإحوال الجويّة الأب ، إنّ "منخفضاً جوّياً يضرب وسيؤثر على بعض المناطق بحالة عدم استقرار سريعة فتتساقط امطار متفرقة، تكون غزيرة احيانا، بخاصة في المناطق الوسطى، ساحلا وجبلا وبقاعاً، اكثر من والجنوب".

وأضاف الأب : "تتشكل عواصف رعدية محلية في ساعات المساء وتشتد سرعة الرياح لتصل الى 50-70 كم في الساعة بخاصة في الشمال، تساهم هذه الرياح بتراجع درجات الحرارة في ، بمعدل يتراوح بين 5 و7 درجات مئويّة ويتحول البحر الى مائج".

وختم قائلاً: "أمّا طقس "الويك اند"، فيتحوّل الى مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة".