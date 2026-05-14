تحذير من القذائف الإسرائيليّة داخل المنازل

يعثر العديد من المواطنين على قذائف إسرائيليّة غير مُنفجرة، عند تفقدهم منازلهم المتضرّرة من الحرب، وخصوصاً في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.



وفي هذا السياق، دعا مصدر أمنيّ المواطنين إلى ضرورة إبلاغ الجيش بسرعة عند العثور على قذائف داخل المنازل، للعمل على تفكيكها ونقلها إلى مكان آمن، والعمل بعدها على تفجيرها بعيداً من المناطق السكنيّة.

كذلك، يقول خبير عسكريّ، إنّ العديد من القذائف المدفعيّة وتلك التي يتمّ إطلاقها عبر الطائرات الحربيّة أو المسيّرات الإسرائيليّة، لا تنفجر دائماً عند قصف الهدف، بسبب خللٍ ما.



ويُحّذر الخبير من خطورتها ولمسها عند العثور عليها، ويُشدّد على ضرورة الإتّصال فوراً بالجيش، الذي لديه وحده الخبرة للتعامل مع هكذا مواقف.