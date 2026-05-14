خلال الأيام المقبلة… الغلاء سيطال هذه السلع!

مع اقتراب ، تشهد الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار عدد من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة. وتأتي اللحوم والأضاحي في مقدمة السلع التي ترتفع أسعارها، إلى جانب الفحم، والتوابل، ومستلزمات الشواء التي تُعدّ من أساسيات العيد لدى الكثير من العائلات.كما تسجّل محال الحلويات والمخبوزات حركة ناشطة، ما ينعكس أيضًا على أسعار المعمول والسكاكر والضيافة الخاصة بالعيد. ولا تقتصر الزيادات على المواد الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا الملابس والأحذية، خصوصًا ملابس الأطفال التي تشهد إقبالًا كبيرًا قبل العيد.وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يحاول كثير من المواطنين التوفيق بين الحفاظ على أجواء العيد والتخفيف من الأعباء المالية، وسط تفاوت في الأسعار بين منطقة وأخرى.