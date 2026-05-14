ساعات على إنطلاق المُحادثات... هذه تفاصيل ما جرى حتّى الآن في واشنطن

بدأت الإستراحة الثانية بعد انتهاء الجولة الثانية من محادثات اليوم، بين الوفدين اللبنانيّ والإسرائيليّ في .

وفي هذا السياق، أفادت معلومات صحافيّة، أنّ اتّصالاً حصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف والوفد اللبناني المفاوض في واشنطن، عند الساعة 5.30 بتوقيت ، بدلاً من الساعة الخامسة، بعدما تمّ تمديد الجولة الأولى من المُحادثات لنصف ساعة.

ولفتت إلى أنّ الإتصال استمرّ حوالي نصف ساعة حيث وضع الوفد في أجواء الجولة الأولى من النقاشات.



وأضافت أنّ الوفد تواصل مباشر مع عبر مجموعة مغلقة على تطبيق "سيغنل" غير قابلة للإختراق.

وأشارت إلى أنّ "الجانب الإسرائيليّ لا ينظر بإيجابية كاملة وسط مخاوف من أن يكون القرار اللبناني غير مُوحّد وغير حاسم، خصوصاً في ما يتعلق بملف سلاح " ".

أما مصادر أميركية، فقالت إنّ "أجواء التوتر ترتفع داخل أروقة بعد 4 ساعات على انطلاق المفاوضات اللبنانيّة - الإسرائيليّة".

كذلك، يعترف الجانب اللبناني أنّ هناك مطبات كثيرة تعترض المفاوضات الجارية مع .