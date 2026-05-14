عبد المسيح: من يجرّنا إلى الحرب لا يقرر مصير السلام

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "إلى جهابذة الفلسفة الإعتراضية لمسار المفاوضات، من لا يسأل رأينا في عمليات الإسناد لا يهمنا رأيه في المفاوضات، من يأخذنا للحرب غصباً عنا سنأخذه للسلام رغما عنه، من يتسبب بقتل الأرواح لأجل عقيدة سنتدخل لحماية أرواح من بقوا لأجل وطننا. من يعتمد في تاريخه على محور، سنعتمد لمستقبلنا على الدولة. من يضرب المواد و القوانين لتعطيل البلد، سنعتمد نحن على والمادة 52 منه لتسييره وفك عزلته. وما عجبكم فكوا عنا".

