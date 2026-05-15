تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان يشترط وقف النار… وإسرائيل تفرض التفاوض بالنار

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
15-05-2026 | 02:00
A-
A+
لبنان يشترط وقف النار… وإسرائيل تفرض التفاوض بالنار
لبنان يشترط وقف النار… وإسرائيل تفرض التفاوض بالنار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في الوقت الذي كان فيه الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يقول في بيانه المكتوب بما معناه بأن "المقاومة الإسلامية" ستجعل من الميدان جحيمًا، كانت قوة مشاة من الجيش الإسرائيلي قد عبرت نهر الليطاني، في خطوة لها دلالات كثيرة سياسية وعسكرية. ولعل أولى هذه الدلالات تمكين الوفد الإسرائيلي المفاوض في واشنطن من تصليب موقفه حيال شرط لبنان الأساسي لإكمال المسار التفاوضي، وهو وقف إطلاق النار في شكل نهائي وجدّي. وقد يكون هذا التوغّل، في رأي بعض الخبراء العسكريين، مقدمة لتطور ميداني أوسع قد يشمل البقاع الغربي ومحاولة فصله عن الجنوب من ضمن خطّة توسعية لم تعد خافية على أحد.
Advertisement

وفي رأي أوساط ديبلوماسية أن نتنياهو كلما تمكّن من احتلال متر واحد وإضافته إلى المساحة التي استولى عليها جيشه، سيستعملها على الطاولة في واشنطن بغية فرض الضغوط على الجانب اللبناني وصولاً إلى تمكّنه من محاصرة "حزب الله" أكثر والتوصل إلى إنهاء ملف سلاحه وتهديده إسرائيل، حيث من غير المتوقع أن يقدم بسهولة على الانسحاب من البلدات المحتلة قبل حصوله على ضمانات حقيقية حيال ما يقوله على الطاولة.

وفي الاعتقاد السائد في الدوائر الأميركية المعنية بملف المفاوضات اللبنانيةالإسرائيلية أن مطالبة لبنان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية كشرط أساسي للسير قدمًا في مفاوضاته المباشرة من دون التوصّل إلى حل نهائي لسلاح "حزب الله" من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدًا، باعتبار أن إسرائيل سترفض المطلب اللبناني، وستربطه حتمًا بضمان أمن حدودها الشمالية؛ وهذا الأمر، في رأي كل من تل أبيب وواشنطن، لن يتحقّق قبل نزع سلاح "حزب الله"، الذي لا يزال حتى هذه اللحظة يرفض التخلي عن "مصدر قوته".

لكن ما يغيب عن هذا الطرح، أو يُغَيَّب عمدًا، هو أن مقاربة ملف السلاح بهذه الطريقة الاختزالية تتجاهل تعقيدات الداخل اللبناني وتركيبته السياسية والطائفية، كما تتجاهل واقع أن أي مسار لنزع هذا السلاح لا يمكن أن يتم بقرار خارجي أو بضغط عسكري فقط، بل يحتاج إلى تسوية داخلية شاملة تعيد صياغة مفهوم الدولة ودورها الدفاعي. فالتجارب السابقة أثبتت أن الضغط يولّد ردود فعل معاكسة، وأن أي محاولة لفرض وقائع بالقوة سرعان ما ترتدّ على أصحابها في لحظة سياسية أو ميدانية معيّنة.

ومن هنا، يبدو أن إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة، تراهنان على عامل الوقت واستنزاف "حزب الله" ميدانيًا وماليًا وشعبيًا، في مقابل تعميق مأزق الدولة اللبنانية التي تجد نفسها عاجزة عن اتخاذ قرار سيادي واضح، بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل ما يجري في الجنوب عن مسار إقليمي أوسع، حيث تتقاطع الملفات من غزة إلى طهران مرورًا ببيروت، في لعبة توازنات دقيقة لم تنضج بعد ظروف حسمها.

فمطلب لبنان بوقف إطلاق نار نهائي قبل استكمال التفاوض هو مطلب منطقي سياديًا، لكنه في ميزان التفاوض يُعتبر ورقة ضغط أكثر منه شرطًا قابلاً للتحقيق الفوري. المشكلة أن إسرائيل تنظر إليه بالعكس تمامًا. فهي تعتبره محاولة لانتزاع مكسب أمني مجاني من دون تقديم مقابل جوهري، أي سلاح "حزب الله".

إلاّ أن ما يمكن توقع حصوله يندرج في سياق أحد السيناريوهات التالية:

أولًا، مراوحة طويلة، إذ تبقى المفاوضات قائمة شكليًا، لكن من دون تقدم فعلي، مع استمرار الضغط الميداني الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة.

ثانيًا، تجزئة الحل. فبدلًا من وقف شامل ونهائي لهذه المفاوضات، يتم الذهاب إلى تهدئة مرحلية أو خفض تصعيد مشروط، قد يُستخدم كجسر للانتقال إلى ملفات أكبر.

ثالثًا، ربط المسارات، بحيث أن واشنطن قد تدفع في اتجاه مقايضة غير مباشرة تقوم على تهدئة مقابل خطوات تدريجية تتعلق بانتشار الجيش أو ضبط الحدود، من دون الذهاب فورًا إلى ملف نزع السلاح.

وتبقى النقطة الأساسية وهي أن لبنان يتفاوض من موقع ضعيف ميدانيًا وسياسيًا، فيما إسرائيل تستثمر هذا الضعف لتكريس معادلة: الأمن أولًا، ثم تأتي السياسة، بينما يحاول لبنان فرض وقف النار أولًا، ثم البحث في بقية الملفات.

لذلك، يُعتقد أن المطلب اللبناني بحد ذاته لا ينسف المفاوضات، لكنه إذا بقي بصيغته الجامدة ومن دون أوراق قوة موازية أو مرونة تكتيكية، قد يتحوّل إلى عامل تعطيل قد يُستخدم ضده بدلًا من أن يكون ورقة لصالحه.

ويبقى السؤال الأهم ليس هل يسقط التفاوض، بل هل يملك لبنان القدرة على تعديل شروطه من دون أن يظهر بموقع المتراجع؟ وهنا تحديدًا تكمن العقدة.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
لبنان يشترط وقف النار قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل وماكرون مستاء من منطلق التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: وقف إطلاق النار 10 أيام بين لبنان واسرائيل خبر رائع وسنواصل دعم لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي": نؤيد مبدأ التفاوض لكن نشكك في نية إسرائيل التزام وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد خطير قبل انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ومساعٍ أميركية لتثبيت وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-05-15
Lebanon24
05:02 | 2026-05-15
Lebanon24
05:00 | 2026-05-15
Lebanon24
04:54 | 2026-05-15
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15
Lebanon24
04:46 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24