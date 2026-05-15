العدوان مستمر على الجنوب.. قصف مدفعي وغارات فجرا

يستمر الجيش الاسرائيلي بعمليات الاستهداف في الجنوب، وسط استمرار المفاوضات الاسرائيلية في .

Advertisement

وفي التفاصيل، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي فجرا، أطراف بلدتي قلاويه وبرج قلاويه.



كما أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة بإتجاه ومحيط بلدتي فرون والغندورية.



وكانت مسيّرة استهدفت ليلا شقة سكنية في حوش صور، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع إصابات.



وليلا، أغار الطيران الاسرائيلي على بلدات: قانا، القليلة، بين بلدتي السلطانية وتبنين، ، ودبعال.