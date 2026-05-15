تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المرحلة الاصعب.. "حزب الله" يحاول التأقلم

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
15-05-2026 | 04:00
A-
A+
المرحلة الاصعب.. حزب الله يحاول التأقلم
المرحلة الاصعب.. حزب الله يحاول التأقلم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعيش "حزب الله" اليوم واحدة من أكثر المراحل السياسية تعقيداً منذ سنوات طويلة، ليس فقط بسبب الضغوط الخارجية أو حجم التهديدات العسكرية التي يواجهها، بل أيضاً نتيجة التحولات الداخلية التي أصابت البيئة السياسية اللبنانية.
Advertisement

فالحزب الذي اعتاد العمل ضمن شبكة واسعة من الحلفاء المحليين، يجد نفسه اليوم أمام واقع مختلف، حيث تراجعت مظلة الدعم السياسي التي كانت تمنحه هامشاً وطنياً أوسع يتجاوز بيئته المباشرة.

المشكلة الأساسية بالنسبة للحزب لا تتعلق فقط بخسارة بعض الحلفاء، بل بالنتيجة التي ترتبت على ذلك. فانسحاب قوى وشخصيات كانت تشكل غطاءً سياسياً له، بغض النظر عن أسباب هذا التباعد أو الحساسية المتراكمة بين الطرفين، أدى عملياً إلى عزله ضمن إطار طائفي ضيق. وبات الحزب يظهر أمام جزء كبير من اللبنانيين وكأنه يمثل طائفة بعينها، بعدما كان نجح سابقاً في تقديم نفسه كقوة سياسية تمتلك امتدادات وتحالفات عابرة للطوائف.

هذا الواقع يحمل خطورة حقيقية على الحزب، خصوصاً أنه يخوض في الوقت نفسه معركة يعتبرها وجودية على مستوى المنطقة. ففي مثل هذه اللحظات، تحتاج القوى السياسية إلى أوسع شبكة دعم داخلية ممكنة، لأن أي مواجهة كبرى لا تُحسم فقط بالقدرات العسكرية، بل أيضاً بمدى القدرة على الصمود السياسي والشعبي في الداخل.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن تاريخ الحياة السياسية اللبنانية مليء بالتحولات السريعة والانقلابات في التموضع. فالكثير من خصوم حزب الله الحاليين لا يملكون موقفاً ثابتاً ونهائياً منه، بل يربطون خياراتهم بموازين القوى وبنتائج الصراع الدائر في المنطقة.

لذلك يدرك الحزب أن جزءاً من هذه القوى قد يعود للالتفاف حوله مجدداً إذا تمكن من إثبات حضوره وقوته في أي مواجهة مقبلة. ومن هنا تبدو الحرب، أو نتائجها السياسية على الأقل، عاملاً أساسياً في رسم توازنات المرحلة المقبلة داخل التركيبة اللبنانية.

أما العنصر الأكثر حساسية، فيرتبط بالتفاهم السعودي الإيراني الذي لا يزال يبحث عن طريقه نحو الاستقرار الكامل. فهذا التفاهم، رغم التعثر الذي أصابه بفعل التطورات الإقليمية الأخيرة، قد يشكل فرصة مهمة للحزب لإعادة تثبيت حضوره داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.

فالمملكة العربية السعودية نفسها تبدو اليوم في مرحلة إعادة تقييم لخياراتها السياسية بعد كل ما شهدته المنطقة خلال الحرب الأميركية الإيرانية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مقاربات جديدة على الساحة اللبنانية تختلف عن السنوات الماضية، خصوصاً إذا اقتنعت الرياض بأن الاستقرار الداخلي يحتاج إلى تسويات أكثر واقعية وأقل صدامية.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": سلاح الجوّ الإسرائيليّ يُحاول اعتراض طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: عون يحاول تصحيح خطأ "حزب الله" وتأمين انسحاب إسرائيل من لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مرحلة جديدة من الملاحقات القضائية ضد "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

السعودية

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-05-15
Lebanon24
05:02 | 2026-05-15
Lebanon24
05:00 | 2026-05-15
Lebanon24
04:54 | 2026-05-15
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15
Lebanon24
04:46 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24