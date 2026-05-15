الرئاسة اللبنانية: عون لم يدلِ بأي حديث لأي وسيلة إعلامية

صدر عن الرئاسة التالي: "رداً على ما نُشر في بعض اليوم، يهمّ في رئاسة الجمهورية أن يوضح أنّ الرئيس لم يدلِ بأي حديث لأي وسيلة إعلامية، وأنّ كل ما يُنسب إليه من مواقف أو تصريحات، يضاف إلى سواه من الأخبار المنافية كلياً للحقيقة، ولا يمتّ بصلة إلى رئيس الجمهورية".

