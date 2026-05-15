جمعية "العونة" وإيثان غلوبل يكرمون المتفوقين في زغرتا برعاية البطريرك الراعي

كرمت جمعية "العونة" - زغرتا بالشراكة مع شركة "إيثان غلوبل" الطلاب المتفوقين في الصفوف الثانوية من مدارس زغرتا الزاوية، برعاية البطريرك ممثلاً بالمطران جوزيف نفاع، في قاعة المسرح البلدي - زغرتا.ألقى رئيس الجمعية بدوي دويهي كلمة شدد فيها على أن التفوق في اليوم "هو فعل إيمان بالحياة ورسالة صمود في وجه القسوة"، مشيراً إلى أن مبادرة الدكتور أنطوان الدويهي عبر الشراكة مع "إيثان غلوبل" جاءت إيماناً بأن "الاستثمار الحقيقي ليس في الحجر ولا في المال، بل في العقول النيرة". كما نوه بالجهود التي يبذلها المعلمون والأهالي وإدارات المدارس.بدوره، أكد صاحب شركة إيثان غلوبل طوني فخره بلبنانيته رغم ولادته في أستراليا، داعياً الطلاب إلى عدم الخوف من الذكاء الاصطناعي وعدم نسيان بلدهم الأم. ، نقل المطران نفاع تحية البطريرك ، معتبراً أن هذا التكريم يقدم "جواباً آخر عن الحرب" بكلام عن التفوق والعلم والمستقبل، داعياً الطلاب إلى البقاء في لبنان وإعادة بناء وطنهم.واختُرم الحفل بتوزيع شهادات تقدير وهدايا عبارة عن حواسيب محمولة على الطلاب المتفوقين، بعد عرض مقاطع فيديو تحدثوا فيها عن أمنياتهم وأحلامهم.