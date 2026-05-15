تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسميا.. إلغاء "امتحانات البريفيه" وهذا ما تقرر بشأن الثانوي

Lebanon 24
15-05-2026 | 04:31
A-
A+
رسميا.. إلغاء امتحانات البريفيه وهذا ما تقرر بشأن الثانوي
رسميا.. إلغاء امتحانات البريفيه وهذا ما تقرر بشأن الثانوي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي مجموعة قرارات تتعلق بالامتحانات الرسمية، في ظل الظروف التي يعيشها الطلاب في لبنان نتيجة الحرب والنزوح والقصف.
Advertisement

وقالت كرامي إن الوزارة تدرك حجم القلق الذي يعيشه الطلاب، مؤكدة أن أي قرار مرتبط بالامتحانات لا يمكن أن يكون روتينياً، بل يجب أن يوازن بين مراعاة أوضاع الطلاب والحفاظ على قيمة الشهادة الرسمية.

وأوضحت أن عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة يبلغ 42 ألفاً، مشيرة إلى أن الوزارة اضطرت إلى تصنيف الثانويات بين مؤسسات متأثرة مباشرة بالحرب وأخرى في مناطق أقل تأثراً.

وأكدت أن أكثر من 90% من الطلاب تابعوا دروسهم إما حضورياً أو عبر التعليم عن بعد.

وأعلنت كرامي اتخاذ قرار بتقليص الدروس المطلوبة، مشددة على أنه لن تكون هناك مواد اختيارية، لكن التقليص سيكون واسعاً، وخصوصاً في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية.

ولفتت إلى أنه اعتباراً من الاثنين، ستُنشر الدروس المطلوبة لكل مادة.

كما أعلنت اعتماد 3 دورات متتالية للامتحانات الرسمية، على أن يحق لكل طالب التقدم لدورتين متتاليتين، موضحة أن القرار جاء مراعاة لأوضاع الطلاب.

وأشارت إلى اعتماد آلية إلكترونية تتيح للطالب اختيار الدورة التي يريد التقدم إليها، مع تسهيلات تسمح له بتقديم الامتحان في المنطقة التي نزح إليها.

وأكدت كرامي أن الوزارة ستوزع نماذج أسئلة قبل انطلاق الدورة الأولى.

أما في التعليم المهني والتقني، فأعلنت أن الامتحانات ستُجرى على دورتين فقط.

وفي ما يخص الشهادة المتوسطة، أعلنت إلغاء الامتحانات الرسمية واعتماد الامتحان المدرسي النهائي بديلاً عنها.

وأوضحت أن امتحان الشهادة المتوسطة سيجري داخل المدارس، ويشمل المنهج الرسمي والتوصيف المعتمد من المركز التربوي، على أن يبدأ اعتباراً من 15 حزيران وفق أوضاع المدارس.

وتوجهت كرامي إلى المعلمين، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تأمين التمويل اللازم لضمان دفع المستحقات بشكل عادل.
مواضيع ذات صلة
توجّه لاعلان إلغاء امتحانات شهادة البريفيه لهذا العام أما امتحانات شهادة الثانوية العامة فقائمة والتجهيزات اللوجستية للامتحانات اكتملت (MTV)
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء امتحانات "البروفيه" و"البكالوريا" الفرنسية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التعبئة التربوية في "حزب الله" والمكتب التربوي في "أمل": لتأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة وإلغاء الشهادة المتوسطة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"حراك المعلمين المتعاقدين": لا امتحانات رسمية قبل زيادة أجر الساعة وتحسين الرواتب
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الشهادة الثانوية

المركز التربوي

التربوي

الدورة

لبنان

سي ال

بريف

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-05-15
Lebanon24
05:02 | 2026-05-15
Lebanon24
05:00 | 2026-05-15
Lebanon24
04:54 | 2026-05-15
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15
Lebanon24
04:46 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24