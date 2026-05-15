الرفاعي في خطبة الجمعة: التفاهم بين الرئاسات ضرورة وطنية

أشار مفتي الشيخ الدكتور في خطبة الجمعة إلى أن العشر الأوائل من ذي الحجة تمثل فرصة لاستعادة وتحويل العبادة إلى "قوة إصلاح وإيمان واعي". واستذكر ميقات موسى عليه السلام درساً في "اصطفاء القائد الذي يواجه الطغيان بصبر وتزكية"، محذراً من أن التغيير الحقيقي "لا يبدأ من الصخب بل من بناء الداخل".وشدد على أن "حاجة البلاد إلى تفاهم حقيقي بين الرئاسات الثلاث لم تعد ترفاً سياسياً بل ضرورة وطنية"، مؤكداً أن الحد الأدنى الذي يجب أن تفضي إليه المفاوضات الجارية هو "وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب تام من الجنوب"، مع التمني بعدم "الانزلاق إلى مسارات مباشرة تُستخدم لتكريس وقائع سياسية".واستنكر ما يجري في من "توحش يومي" وعجز المنظومة الدولية عن حماية حقوق ، ووصفه بـ"السقوط الأخلاقي العالمي". ودعا إلى معالجة عادلة ومسؤولة لملف الموقوفين الإسلاميين، بعيداً عن التسييس، لأن "الدول القوية تُقاس بعدالتها لا بقسوتها".