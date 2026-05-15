تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الرفاعي في خطبة الجمعة: التفاهم بين الرئاسات ضرورة وطنية
Lebanon 24
15-05-2026
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار مفتي
بعلبك الهرمل
الشيخ الدكتور
بكر الرفاعي
في خطبة الجمعة إلى أن العشر الأوائل من ذي الحجة تمثل فرصة لاستعادة
الصفاء
وتحويل العبادة إلى "قوة إصلاح وإيمان واعي". واستذكر ميقات موسى عليه السلام درساً في "اصطفاء القائد الذي يواجه الطغيان بصبر وتزكية"، محذراً من أن التغيير الحقيقي "لا يبدأ من الصخب بل من بناء الداخل".
Advertisement
وشدد
الرفاعي
على أن "حاجة البلاد إلى تفاهم حقيقي بين الرئاسات الثلاث لم تعد ترفاً سياسياً بل ضرورة وطنية"، مؤكداً أن الحد الأدنى الذي يجب أن تفضي إليه المفاوضات الجارية هو "وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب تام من الجنوب"، مع التمني بعدم "الانزلاق إلى مسارات مباشرة تُستخدم لتكريس وقائع سياسية".
واستنكر ما يجري في
فلسطين
من "توحش يومي" وعجز المنظومة الدولية عن حماية حقوق
الفلسطينيين
، ووصفه بـ"السقوط الأخلاقي العالمي". ودعا إلى معالجة عادلة ومسؤولة لملف الموقوفين الإسلاميين، بعيداً عن التسييس، لأن "الدول القوية تُقاس بعدالتها لا بقسوتها".
مواضيع ذات صلة
الرفاعي في خطبة الجمعة: التفاوض ليس خطيئة لكنه يصبح كذلك حين يُخاض بلا رؤية
Lebanon 24
الرفاعي في خطبة الجمعة: التفاوض ليس خطيئة لكنه يصبح كذلك حين يُخاض بلا رؤية
15/05/2026 12:12:59
15/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل في خطبة الفطر: لا خلاص من المحنة إلا بالتضامن الوطني
Lebanon 24
شيخ العقل في خطبة الفطر: لا خلاص من المحنة إلا بالتضامن الوطني
15/05/2026 12:12:59
15/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
شريفة في خطبة الجمعة: لبنان تحت النار.. والحكمة مطلوبة لا التصعيد
Lebanon 24
شريفة في خطبة الجمعة: لبنان تحت النار.. والحكمة مطلوبة لا التصعيد
15/05/2026 12:12:59
15/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: أدعوكم للتمسك بما يجمعنا حماية لوطننا ووحدتنا اليوم ليست شعارا عاطفيا بل ضرورة وطنية
Lebanon 24
سلام: أدعوكم للتمسك بما يجمعنا حماية لوطننا ووحدتنا اليوم ليست شعارا عاطفيا بل ضرورة وطنية
15/05/2026 12:12:59
15/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك الهرمل
بكر الرفاعي
الفلسطينيين
موسى علي
الإسلام
الهرمل
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قباني في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد: ما أحوجنا إلى استحضار نهجه
Lebanon 24
قباني في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد: ما أحوجنا إلى استحضار نهجه
05:03 | 2026-05-15
15/05/2026 05:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل": اللواء عثمان نموذج لرجل الدولة والمؤسسات
Lebanon 24
"المستقبل": اللواء عثمان نموذج لرجل الدولة والمؤسسات
05:02 | 2026-05-15
15/05/2026 05:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر "كابلات البحر": هل تستطيع إيران خنق الإنترنت العالمي.. وماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
عبر "كابلات البحر": هل تستطيع إيران خنق الإنترنت العالمي.. وماذا عن لبنان؟
05:00 | 2026-05-15
15/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حجازي شجب محاولات زرع الألغام في طريق إقرار قانون العفو العام
Lebanon 24
حجازي شجب محاولات زرع الألغام في طريق إقرار قانون العفو العام
04:54 | 2026-05-15
15/05/2026 04:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
15/05/2026 04:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
11:18 | 2026-05-14
14/05/2026 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
11:09 | 2026-05-14
14/05/2026 11:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
10:00 | 2026-05-14
14/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
Lebanon 24
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
12:00 | 2026-05-14
14/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
02:27 | 2026-05-15
15/05/2026 02:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:03 | 2026-05-15
قباني في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد: ما أحوجنا إلى استحضار نهجه
05:02 | 2026-05-15
"المستقبل": اللواء عثمان نموذج لرجل الدولة والمؤسسات
05:00 | 2026-05-15
عبر "كابلات البحر": هل تستطيع إيران خنق الإنترنت العالمي.. وماذا عن لبنان؟
04:54 | 2026-05-15
حجازي شجب محاولات زرع الألغام في طريق إقرار قانون العفو العام
04:51 | 2026-05-15
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:46 | 2026-05-15
بخاش هنّأ الممرضات والممرضين في يومهم
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
15/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
15/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
15/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24