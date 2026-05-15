بخاش هنّأ الممرضات والممرضين في يومهم

أكد رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في البروفسور في بيان صادر عن التجمع لمناسبة "يوم الممرضات العالمي" على دور "الممرضات والممرضين في المحافظة على انتظام مسار دورة القطاع الصحي في لبنان"، واصفًا إياهم "بالجندي المجهول الذي يقدم من ذاته ومن صحته للسهر على راحة المريض ومتابعة تفاصيل مرضه ومعالجته"، مشيرًا إلى ان "عمل الطبيب لا يكتمل الا بمساعدة الممرض".وتقدم للمناسبة من "نقيبة الممرضات ومن كل ممرضة وممرض فردًا فردًا بأحر التهاني بالمناسبة، واضعا "إمكانات التجمع بتصرف نقابة الممرضات والممرضين لمواجهة التحديات التي تواجههم في هذا الظرف العصيب الذي يمر به القطاع الصحي ".