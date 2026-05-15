فضل الله يطالب بوقف التراشق الإعلامي والسياسي لحماية الأمن القومي اللبناني



Advertisement

وفي الشق السياسي، استنكر فضل الله تصاعد العدوان الذي يستهدف تهجير سكان الجنوب والبقاع عبر الإنذارات وقصف البنى التحتية واستهداف المدنيين والمسعفين، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية لن تحقق الطموحات بوقف إطلاق النار والانسحاب الشامل، بسبب رغبة العدو في فرض شروطه مستغلاً الصمت الدولي والعربي. تناول العلامة السيد ، خلال خطبتي صلاة الجمعة في الإمامين الحسنين بحارة حريك، الأوضاع الراهنة في والمنطقة، مستهلاً كلمته بالدعوة إلى استغلال الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في العبادة والعمل الصالح لتعزيز الصمود ومواجهة الأزمات.وفي الشق السياسي، استنكر فضل الله تصاعد العدوان الذي يستهدف تهجير سكان الجنوب والبقاع عبر الإنذارات وقصف البنى التحتية واستهداف المدنيين والمسعفين، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية لن تحقق الطموحات بوقف إطلاق النار والانسحاب الشامل، بسبب رغبة العدو في فرض شروطه مستغلاً الصمت الدولي والعربي.

ودعا اللبنانيين إلى تحصين الداخلية بالوحدة والحوار البناء والكف عن السجالات، محذراً من أن الخطر يهدد مصير الوطن بأكمله ولا يقتصر على طائفة دون أخرى.

كما حث الدولة والمواطنين على التعاون لتأمين الرعاية اللائقة بالنازحين وحفظ كرامتهم، معرباً عن أمله في أن تسهم التفاهمات الدولية المرتقبة في تهدئة الأزمات الإقليمية وانعكاسها إيجاباً على لبنان.