"تجمع العلماء المسلمين" يرسل برقية تعزية إلى السيد مجتبى الخامنئي

وجّه "تجمع العلماء " برقية تعزية وتبريك إلى السيد مجتبى الخامنئي وإلى الأمة الإسلامية والشعب ، إثر استشهاد إمام الأمة السيد علي الخامنئي برفقة عدد من العسكريين والسياسيين، جراء الحرب التي شنتها الأميركية والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في .

واعتبر التجمع في برقيته أن السبب الأساسي لهذه الحرب يكمن في رفض إيران إملاءات ، وتمسكها بنصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية ، ودعم المستضعفين في العالم.



كما أعرب التجمع عن شكره للجمهورية الإسلامية لوقوفها الدائم إلى جانب والشعب اللبناني، منوهاً بجهودها الرامية إلى أن تشمل المفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي وقفاً لإطلاق النار في ، وهو ما ساهم في تخفيف حدة التصعيد في بعض المناطق رغم عدم تحوله إلى وقف شامل للعمليات القتالية بعد.

وختم التجمع برقيته بالأمل في تحقيق النصر النهائي على الأعداء، وأن يمتد وقف إطلاق النار ليشمل كافة الجبهات المواجهة للعدوان الأميركي والصهيوني.