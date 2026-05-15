تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حزب الله يشن حملة عنيفة على رئيس الجمهورية.. سلام: ثابتون على خياراتنا والتحريض لن يرهبنا

Lebanon 24
15-05-2026 | 22:18
A-
A+
حزب الله يشن حملة عنيفة على رئيس الجمهورية.. سلام: ثابتون على خياراتنا والتحريض لن يرهبنا
حزب الله يشن حملة عنيفة على رئيس الجمهورية.. سلام: ثابتون على خياراتنا والتحريض لن يرهبنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على إيقاع يوم تفاوضي طويل في واشنطن بين لبنان واسرائيل برعاية أميركية،توالت المواقف في بيروت، وكان ابرزها تصعيد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي هجماته على الرئيس جوزف عون مستعملا تعابير مقذعة.
Advertisement

سلام
وقال رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة له في احتفال لجمعية المقاصد ان "بلدنا يمرّ بأخطر أزمة منذ قيام الدولة اللبنانية التي تم التعامل معها طوال السنوات الماضية كأنها غنيمة وأي إنقاذ للبنان لا يتم من دون العودة إلى منطق الدولة". وقال انه "بعد كل هذا مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي يطلع علينا من يحاول ان يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات" وشدد على انه "لا تقوم دولة إلا بسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني وكفانا مغامرات عبثية لخدمة مصالح أجنبية وآخرها الحرب التي لم نخترها".
وقال: لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مراراتها لنتمكن من تحصين بنياننا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا، وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة كما في المحافل الدولية.
وأكد: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع ومصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها، بل تم فرضها علينا، وإدت الى احتلال اسرائيل 68 بلدة وقرية وموقعاً بعد ما كنا نسعى لاخراجها من نقاط خمس.
أضاف: بعد كل هذا مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسٍ يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا، ويسمي ذلك انتصارات،
وقال: كفانا تحريضاً وتخويناً، فهذا لا ولن يرهبنا نحن ثابتون على خياراتنا الوطنية، وأقوياء بدعم غالبية اللبنانيين لها.
وكان الرئيس سلام زار بعبدا، وعين التينة في اطار المشاورات حول التطورات الجارية في البلاد، ولا سيما لجهة المفاوضات واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية.

حزب الله
وقال عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي :" إن ذهاب السلطة اللبنانية إلى مفاوضات ذليلة مباشرة مع العدو الإسرائيلي، ليس مسألة منفصلة عن سياق وتآمر متكامل على الوطن وسيادته ومقاومته، فهذا يأتي في سياق مستمر"، مشيراً إلى أن "بعض الجالسين على كراسي المسؤولية الرسمية في البلد لم يحترموا كلامهم فيما قالوه عن المفاوضات المباشرة، حيث أنهم أعلنوا مراراً أنهم لن يذهبوا إليها قبل وقف إطلاق نار كامل وشامل، إلا أنهم ذهبوا ومازالوا يذهبون إليها زحفاً على أقدامهم وأياديهم، في الوقت الذي يدمر فيه الجنوب ويرتقي الشهداء يومياً،". وقال قماطي : "شبعنا كذباً وخداعاً ونفاقاً ووعوداً لا تنفذ، حيث أنه وقبل انتخاب رئيس للجمهورية، أعطيت خمس وعود للثنائي الوطني في البرلمان اللبناني وبرعاية عربية انتخب على أساسها رئيساً للجمهورية، إلّا أنهم نقضوها بأجمعها، ولم ينفذوا بنداً وحداً منها، مع العلم أنه خلال الفترة الأولى، كان رئيس الجمهورية يحاول أن يوازن بين تعهداته لنا وتعهداته للأميركي والأوروبي وبعض العرب، ولكنهم رفضوا هذا التوازن، فما كان من رئيس الجمهورية بعد سنة على انتخابه، إلّا أن خلع محاولة التوازن، فنقض في تعهداته معنا، وذهب في تعهداته أمام الأميركي والأوروبي وبعض العرب المنحازين لجانب الفريق الآخر".وحذر قماطي من "الفتنة التي تحيكها السلطة اللبنانية مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أميركية، بعدما يأسوا من إمكانية سحب سلاح المقاومة، معتبراً أن بداية الفتنة بدأت تظهر من خلال مذكرة الجلب الأميركية للسلطة اللبنانية للاتفاق معها على التآمر على المقاومة وسلاحها، فضلاً عن تصريح السفير الأميركي في لبنان الذي عبّر فيه "أنه من لا يرغب بالبقاء في لبنان فليرحل عنه" بكل وقاحة وصلافة وتناقض مع الدبلوماسية والحنكة السياسية".
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل: الجيش لن يتأثر بالشائعات وحملات التحريض
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: يجب على الجميع إدانة التحريض العلني الصريح على إرهاب الدولة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

الجمهوري

الأوروبي

إسرائيل

امل على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-05-16
Lebanon24
01:00 | 2026-05-16
Lebanon24
23:09 | 2026-05-15
Lebanon24
23:01 | 2026-05-15
Lebanon24
22:49 | 2026-05-15
Lebanon24
22:39 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24