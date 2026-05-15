تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بري المعتدل يعود إلى اصطفافه ؟

Lebanon 24
15-05-2026 | 22:39
A-
A+
بري المعتدل يعود إلى اصطفافه ؟
بري المعتدل يعود إلى اصطفافه ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب سركيس نعوم في" النهار": على الجبهة اللبنانية فإن القادة الإسرائيليين ينظرون بعين الريبة إلى قدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح "حزب الله". ولهذا واصلوا عملياتهم العسكرية ضده بالتوازي مع المفاوضات مع بيروت. ويدفع الرأي العام الإسرائيلي قيادته نحو نتيجة حاسمة على ساحة المعركة لا نحو وقف القتال. وفي الوقت ذاته فتح الإضعاف غير المسبوق لـ"حزب الله" وتقاطع المصالح الإسرائيلية واللبنانية في نزع سلاحه، نافذةً استراتيجية نادرة ينبغي عدم إهدارها. بات الصراع اللبناني اختباراً عملياً لمدى نجاعة الجمع بين الأداتين العسكرية والديبلوماسية. ينبغي أن ترتكز الاستراتيجية الإسرائيلية على إحداث تحوّل في موازين القوة بين بيروت و"حزب الله"، وذلك ممكن بإضعاف الأخير بضربات عسكرية نوعية، وقطع شريان الدعم الإيراني له عنه، وإحداث شرخ بين قيادته وعموم المجتمع الشعبي اللبناني في مقابل تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وتشجيع انخراط أميركي وسعودي وإقليمي فاعل في دعم البلاد وتوجيه المسار الديبلوماسي.
Advertisement
 
كيف ترى باحثةٌ أميركية عربية الأصل المفاوضات الجارية مع إسرائيل؟ هي تمثل انتصاراً حقيقياً لسيادة لبنان. فطهران عجزت عن ثني بيروت عن التفاوض عنها وباسمها، فيما وجد "حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني نفسيهما مضعفين وعاجزين عن ترجمة عملياتهما العسكرية نفوذاً سياسياً. الأهم من ذلك أن المحادثات لم تقابلها موجة احتجاجات شعبية بل تصعيد في العمليات العسكرية لـ"حزب الله". يشير ذلك إلى أن حلفاءه الشيعة وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري ربما يكونون بدأوا إعادة النظر في مواقف نصف معتدلة كانوا قد إتخذوها من التصعيد العسكري كما من المفاوضات مع إسرائيل. فبرّي عاد العقبة الرئيسية في وجه أي تواصل مع إسرائيل. وهو ربما يستخدم ثقله في هذه المرحلة من أجل تعطيل المفاوضات التي دعا الرئيس الأميركي ترامب إلى بدئها في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. جاء لبنان وإسرائيل إلى طاولة للمفاوضات بأولويات متباينة، وقف إطلاق النار من جهة ونزع السلاح من جهة أخرى. إلا أنهما يلتقيان على هدف واحد هو السلام. لكن هذا التوجّه تغيّر في الأسابيع الأخيرة رغم اجتماعي سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جرّاء رفض "الحزب" أيّ تعاون مباشر مع إسرائيل وخصوصاً على مستوى القمة (عون ونتنياهو)، واتخاذ بري موقفاً مماثلاً له ولكن بحدة أقل كلامياً وبإصرار متصاعد لتعطيل التفاوض. فهل ينجح "الحزب" في إنهاء اعتداء برّي الكلامي وفي دفعه نحو تبنّي الموقف الرافض كلياً المفاوضات مع إسرائيل واللقاءات؟ أم هل تنجح أميركا ودول عدة عربية وأجنبية في إعادته إلى إعتدالٍ اعتُبر دائماً من صفاته، علماً بأن هذا الاعتدال انطوى على الكثير من المبالغة في رأي من عاشوا أحداث لبنان وتابعوا حربه الأهلية واحتلال سوريا له والفلسطينيين وإسرائيل. فالرئيس برّي كان طرفاً مهماً في تلك المرحلة ولكن إلى جانب سوريا الأسد الأب واحتلالها لبنان ثم إلى جانب "حزب الله" الحليف اللبناني بل العربي الأول لإيران الإسلامية.
 
مواضيع ذات صلة
إصطفاف سنّي خلف الدولة ويكسر خطاب التخوين
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك البحرين: على بعض المشرعين الاعتذار للشعب أو الالتحاق بمن اختاروا الاصطفاف معهم
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تدفع الى التهدئة ولبنان يعود لمنع الحرب
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-05-16
Lebanon24
01:00 | 2026-05-16
Lebanon24
23:09 | 2026-05-15
Lebanon24
23:01 | 2026-05-15
Lebanon24
22:49 | 2026-05-15
Lebanon24
22:32 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24