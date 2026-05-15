مسار طويل لمفاوضات واشنطن...

كتب رضوان عقيل في" النهار": لا يحتاج الوفد اللبناني في مفاوضاته مع الاسرائيليين إلى اثبات صعوبة مسار هذه العملية والشاقة التي تدل على ان حصيلتها اذا كانت ايجابية ستتم في وقت قريب وستؤدي الى جملة من الترتيبات والاجراءات بين وتل أبيب. ويمكن اختصار حصيلة جولة الخميس بحسب مصادر متابعة لـ"النهار" بعبارة "تم الدخول في إطار ورقة إعلان النيات" مع عدم القفز فوق وجهات النظر المتباعدة في الاصل بين الطرفين.في غضون ذلك كثر الحديث في الاسبوع الفائت عن تشكيل خلية للمفاوضات في القصر بأشراف الرئيس جوزاف عون وانها تضم مجموعة من وزراء سابقين وسفراء متقاعدين الى عدد من المستشارين ومن بينهم وزير شيعي سابق، ليتبين ان كل ما كتب وتردد في هذا الشان لا اساس له من الصحة علما ان وجوها سنية ومسيحية لا تعارض الانضمام الى الوفد المفاوض. ويرجع البت في هذا الموضوع الى عون ، اذا كانت طبيعة تطور المفاوضات تحتاج الى فريق اكبر مع الاستمرار في اعداد التحضيرات المطلوبة في بعبدا والمساعدة في مواكبة الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم في فأن هذا الامر يدخل في اطار السياق الطبيعي والمطلوب لعملية من هذا النوع يختبرها في مفاوضات مباشرة للمرة الثانية بعد اتفاقية 17 ايار عام 1983.وفي المعلومات أن ثمة مجموعة من المعنيين بتكليف من رئيس الجمهورية وتوجهاته يقومون بهذه المهمة مع الاشارة الى ان اسماء من اصحاب التجربة في ملفات التفاوض والديبلوماسية يجري التشارور معهم "عن بعد" ومن دون ان يكونوا رسميا في عداد اي خلية.وتجري متابعة جولة مفاوضات واشنطن من الرئاسة الاولى الى حد وضع "خط ساخن" مع كرم والسفيرة ندى حمادة معوض من باب الاحاطة التامة لهذه العملية.والى جانب المتابعة الديبلوماسية تنشط قيادة الجيش على خط التواصل مع الملحق العسكري في السفارة العميد أوليفر حاكمة المشارك في الوفد بتزويده بأخر التطورات والمعلومات والاحداثيات العسكرية على الارض في الجنوب وتسجيل جدول الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة في بلدات جنوب نهر الليطاني وشماله وصولا الى البقاع لابرازها على الطاولة وامام أعين الاميركيين. وتقوم المؤسسة العسكرية بواسطة مديرية المخابرات بتزويد يوميا بكل الخروقات..وبالعودة الى فريق رئيس الجمهورية في الرئاسة الاولى المولج بمتابعة محطات المفاوضات تفيد المعلومات ان عددا من الشخصيات المجربة يتم التواصل واجراء لقاءات واستشارات معها من باب تحصين موقف الوفد الرسمي ومن دون اي تكليف رسمي لهؤلاء في هذه المهمة والاكتفاء بسؤالهم حيال ما يجب اتباعه مع المفاوض الاسرائيلي ومن بينهم من اطلع على محاضر مفاوضات لبنان مع اسرائيل في محطات سابقة والتي لم تتم في شكل مباشر بعد العام 1983 اضافة الى معاينة البعض تجارب مفاوضات مصر والاردن والسلطة مع تل ابيب والتي لم تخل بدورها من الالغام الديبلوماسية مع المفاوض الاسرائيليصاحب التجارب الصعبة في هذا الحقل والذي لن يتأخر في واشنطن في استغلال نقاط الضعف عند الوفد اللبناني واستغلاله عامل " " وضغوطه الى علاقاته مع والمهتم اكثر بمفاوضات باكستان، وهو يرفض في الاصل التخلي عن سلاحه ولكل هذه المفاوضات المباشرة ولو من دون ان يقدر على الهروب من خلاصات يمكن التوصل اليها، اذا نجح الرئيس في ترسيم مندرجات يمكن البناء عليها بين ولبنان.