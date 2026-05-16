لبنان

طقس ربيعي مستقر في لبنان.. هل ستعود الامطار؟

Lebanon 24
16-05-2026 | 03:41
طقس ربيعي مستقر في لبنان.. هل ستعود الامطار؟
طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم غد  الاحد  حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة محملة بطبقات من الغبار وانخفاض بنسبة الرطوبة.
ويكون الجو غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تنشط الرياح لتصل أحياناً الى٧٥ كلم /س في المناطق الشمالية يرافقها طبقات من الغبار.
الإثنين:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتنشط الرياح أحياناً لتصل سرعتها ٥٠ كلم/س مع احتمال بعض الغبار في الاجواء .
الثلاثاء:  
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .
الرياح السطحية:   جنوبية غربية نهارا جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كم/س.
الانقشاع:   جيّدعلى الساحل إلى متوسّط على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين :٥٠  و٨٢ %
حال البحر:   مائج.
حرارة سطح الماء:   ٢١°م.
الضغط الجوي:   ١٠١٢ HPA
أي ما يعادل:   ٧٥٩ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   ٠٥:٣٧
ساعة غروب الشمس:   ١٩:٣٤
