تدابير سير... إليكم ما ستشهده منطقة ضبية غداً

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّـة مـا يلــي:

يُنظَّم بتاريخ 17-5-2026 سباق للدّرّاجات الهوائيّة في محلّة المارينا – الضبيّة، برعاية الاتّحاد اللبناني للدّرّاجات الهوائيّة، وذلك على بين مسبح “ بيتش” وثكنة اللواء / ضبيّة، لعدّة دورات، اعتبارًا من السّاعة 7:30 ولغاية السّاعة 11:00.لذلك، سيتم منع مرور الآليات على المسلك المذكور طيلة فترة السباق.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبلافتات السّير التّوجيهية، حِفاظًا على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.