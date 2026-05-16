تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دريان زار ضريح المفتي حسن خالد: كان بوصلةً للأمان في أحلك الظروف

Lebanon 24
16-05-2026 | 06:06
A-
A+
دريان زار ضريح المفتي حسن خالد: كان بوصلةً للأمان في أحلك الظروف
دريان زار ضريح المفتي حسن خالد: كان بوصلةً للأمان في أحلك الظروف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأسِ وفدٍ كبيرٍ مِنَ العلماء، ضريح مفتي الجمهورية الشهيد الشيخ حسن خالد في منطقة الأوزاعي، لمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لاستشهاده، بحضور النائب فؤاد مخزومي ورئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف والعديد من قضاة الشرع والعلماء، ورئيس مؤسسة المفتي الشهيد سعد الدين خالد.
Advertisement



بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، قرأ الحاضرون الفاتحة عن روح الشهيد الطاهرة، بحضور عائلة الفقيد. وقال المفتي دريان: "كلّما حلّت ذكرى استشهاد المفتي الشهيد حسن خالد، أدركنا كأنما هي حصلت بالأمس للألم الذي يتجدد لدى كلّ الذين عرفوا المفتي الشهيد سيرة ومسيرةٍ ولان الظروف الوطنية الخطيرة التي كان يمرّ بها لبنان، ودفعت المجرمين لقتله ما تزال تتكرر ويستشهد فيها كثيرون من الوطنيين المخلصين. لقد قتلوا حسن خالد عندما كانت دار الفتوى بقيادته تتقدّم الصفوف لإيقاف الحرب الأهلية، وما كانوا يقبلون بوقف سفك الدم، وإعادة المهجرين، وحفظ ثوابت لبنان. وهو الأمر نفسه وأفظع منه يحدث اليوم فحوالي ربع مساحة الوطن محتل أو يستحيل السكن فيه، والمهجرون جاوز عددهم المليون ويستمر تبادل اطلاق النار على سائر الأراضي اللبنانية".



أضاف: "منذ منتصف السبعينيات، كان المفتي خالد يسعى مع القيادات الدينية اللبنانية لحفظ السلم الأهلي، ومع القيادات السياسية العربية لا يتوقف من اجل استعادة السلام وإنهاء حرب الآخرين على أرض لبنان، وقد تلقى تهديدات وإنذارات وما استخف بها لكنه كان يرى أن استعادة السلام الوطني هي أولوية قصوى لكي لا يتهدد وجود لبنان، كان أولئك الأشرار يتربصون به كي تستمر الحرب وتتعاظم آلام الناس. وعندما كنا نعبر عن يأسنا نتيجة استمرار النزاع الذي لم يعد داخليا كان ينزعج ويقول: "إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون" والسلام هو من الله عز وجل، سيؤتيه لنا برحته وإنعامه".



وتابع: "على نهج وسيرة حسن خالد ما تزال دار الفتوى سائرة. نحن نحاول دائمًا أن نجمع الداخل لكي لا تتفاقم النزاعات. ولأنها شؤون وطنية كبرى كما كانت أيام حسن خالد، فان مساعينا التي تهتدي بسيرته مستمرة، والأمل الكبير، لان كل اللبنانيين يريدون السلام وسط الأخطار المحدقة".



وختم: "نذكرك يا سماحة المفدي كما يسميك البيارتة، فنذكر الخلق الرفيع، والعلم الغزير، والشخصية الكبيرة التي تبعث على الاحترام والإرادة القوية التي عرفها عنك اللبنانيون وأحبوك من أجلها. ولأنك كنت تعمل دائما على امنهم وسلامهم. لقد كنت مع الدولة اللبنانية من أجل الإدارة الصالحة، والسلم الأهلي وحرية المسار والمصير. ونحن في دار الفتوى اليوم على النهج نفسه. ونسأل الله سبحانه أن يرحمك ويغفر لك جزاء ما قدّمت، ونرجو في ذكراك المقبلة أن يكون الوطن قد تقدم على طريق السلام والحرية والوحدة الداخلية".



وقال رئيس مؤسسة المفتي الشهيد سعد الدين خالد: "نقف اليوم في حضرة قامةٍ لم يغب طيفها عن وجدان لبنان والمسلمين رغم مرور السنين. نقف أمام ضريح "مفتي الجمهورية والوحدة الوطنية"، الشهيد الكبير الشيخ حسن خالد، الذي لم يكن مجرد مرجعٍ ديني، بل كان بوصلةً للأمان في أحلك الظروف التي مر بها وطننا لبنان. لقد آمن سماحته أنَّ الدينَ خدمةٌ للإنسان، وأنَّ الوطنَ لا يحميه إلا التفافُ أبنائه حول كلمةٍ سواء، لم يخشَ في الحق لومة لائم، فكان صوتَ المستضعفين، ومنارةَ الاعتدال في زمن التطرف، وجسرَ العبور بين الطوائف حين أراد البعضُ إحراقَ الجسور".



أضاف: "إنَّ اغتيال المفتي حسن خالد لم يكن استهدافاً لشخصه الكريم فحسب، بل كان محاولةً لاغتيال مشروع "الدولة والمؤسسات" وروح التلاقي التي كان يجسدها. لكنَّ الرهان سقط، فالدماءُ التي سالت في سبيل العيش المشترك أزهرت وعياً لا يزال يحمي لبنان من الانزلاق نحو المجهول".



وختم: "سماحة المفتي الشهيد، نقف اليوم لنعاهدك أن نبقى على عهدك وان نحافظ على وحدتنا الوطنية التي حصنتها بوعيك، ولبنان الذي فديته بروحك، أمانةً في أعناقنا. ستبقى كلماتك في الوحدة والسيادة والكرامة الإنسانية نبراساً نستضئ به كلما اشتدت الأزمات".
مواضيع ذات صلة
قباني في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد: ما أحوجنا إلى استحضار نهجه
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان في ذكرى استشهاد المفتي خالد: نستحضر مسيرة وطنية وعروبية جسّد فيها أسمى معاني الاعتدال
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي في ذكرى استشهاد المفتي خالد: كان صوتاً للحوار
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكرى المفتي خالد: حين انكسر الاعتدال
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

الكريم

في ذكر

لبنان

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:37 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-05-16
Lebanon24
07:48 | 2026-05-16
Lebanon24
07:37 | 2026-05-16
Lebanon24
07:15 | 2026-05-16
Lebanon24
07:04 | 2026-05-16
Lebanon24
06:45 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24