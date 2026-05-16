نعمه غادر منزله يوم أمس ولم يعدّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟

فُقِدَ الاتصال بالمواطن نعمه بو نعمه من ، وهو في العقد السادس من عمره، بعدما غادر منزله صباح أمس، وتوجّه إلى سوق الخضار في مدينة .

وناشدت العائلة من شاهد نعمه أو من لديه معلومات عنه، الإتّصال على الرقم 71879285.