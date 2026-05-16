تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فوز اللبناني يوري ناصيف بالحزام الذهبي في بطولة "ساندا" الدولية

Lebanon 24
16-05-2026 | 06:45
A-
A+
فوز اللبناني يوري ناصيف بالحزام الذهبي في بطولة ساندا الدولية
فوز اللبناني يوري ناصيف بالحزام الذهبي في بطولة ساندا الدولية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حقق اللبناني يوري ناصيف إنجازًا لافتًا بفوزه في نزاله الأول ضمن فئة تحت 17 عامًا، محرزًا الحزام الذهبي خلال منافسات "ساندا" للملاكمة الصينية، وذلك ضمن فعاليات بطولة وكأس العالم الثانية والعشرين C.K.A.-CSEN، وبطولة العلاج بالتاي تشي الخامسة عشرة، المقامة في قاعة بالا بارتون إنيرجي الرياضية في مدينة بيروجيا الإيطالية بين 15 و17 أيار 2026.
Advertisement



وتُعد هذه البطولة واحدة من أكبر التجمعات الدولية لفنون القتال في أوروبا، حيث تستقطب مئات الرياضيين المحترفين والهواة، إضافة إلى المدربين والأكاديميات المتخصصة، من أكثر من 30 دولة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، من بينها إيطاليا، الصين، البرازيل، إسبانيا، لبنان، اليونان، وألمانيا.



وتُقام المنافسات على نطاق واسع ومتعدد الفئات، عبر عدد كبير من بساطات التاتامي وحلبات القتال في الوقت نفسه، ما يعكس الحجم الضخم والتنوع الكبير الذي تشهده بطولات الووشو والفنون القتالية الحديثة عالميًا. وتشمل البطولة أكثر من 1400 مشاركة ضمن فئات متعددة، أبرزها: التاولو، وساندا للملاكمة الصينية، وتوي شو، والتاي تشي، والأساليب التقليدية، وفئات الأسلحة، وعروض الووشو الحديثة.



كما يتنافس المشاركون ضمن مختلف الفئات العمرية، من الناشئين والشباب إلى الكبار والأساتذة، على مدار ثلاثة أيام من المنافسات المكثفة.



ولا تقتصر أهمية الحدث على الجانب الرياضي فقط، بل يشكل أيضًا مساحة للتبادل الثقافي والتقني بين مدارس الفنون القتالية المختلفة، جامعًا ممارسين من خلفيات وأساليب متنوعة ضمن منصة عالمية موحدة تعزز روح المنافسة والصداقة والشغف المشترك بفنون القتال.



وتواصل مدينة بيروجيا، من خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي، تعزيز مكانة إيطاليا كإحدى أبرز الوجهات الأوروبية لبطولات الرياضات القتالية والفنون القتالية الدولية، عبر توفير منصة عالمية تتيح للرياضيين استعراض مهاراتهم أمام جمهور دولي من الاتحادات الرياضية والمدربين والحكام وعشاق الفنون القتالية من مختلف أنحاء العالم.
مواضيع ذات صلة
إصابة طفل أسترالي بحالة خطيرة بعد استنشاق "غبار ذهبي" لتزيين الكعك
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سينر يواصل تألقه ويبلغ نصف نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خروج مفاجئ لـ كوكو غوف من بطولة مدريد المفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
3 منتخبات جامعية تتحدّى الظروف وتشارك في بطولة العالم
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

الشرق الأوسط

كأس العالم

الإيطالية

الأوروبي

الإيطالي

ألمانيا

الصينية

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:37 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-05-16
Lebanon24
07:48 | 2026-05-16
Lebanon24
07:37 | 2026-05-16
Lebanon24
07:15 | 2026-05-16
Lebanon24
07:04 | 2026-05-16
Lebanon24
06:30 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24