فوز اللبناني يوري ناصيف بالحزام الذهبي في بطولة "ساندا" الدولية

حقق اللبناني يوري ناصيف إنجازًا لافتًا بفوزه في نزاله الأول ضمن فئة تحت 17 عامًا، محرزًا الحزام الذهبي خلال منافسات "ساندا" للملاكمة ، وذلك ضمن فعاليات بطولة وكأس العالم الثانية والعشرين C.K.A.-CSEN، وبطولة العلاج بالتاي تشي الخامسة عشرة، المقامة في قاعة بالا بارتون إنيرجي الرياضية في مدينة بيروجيا بين 15 و17 أيار 2026.وتُعد هذه البطولة واحدة من أكبر التجمعات الدولية لفنون القتال في ، حيث تستقطب مئات الرياضيين المحترفين والهواة، إضافة إلى المدربين والأكاديميات المتخصصة، من أكثر من 30 دولة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، من بينها إيطاليا، ، البرازيل، إسبانيا، ، اليونان، وألمانيا.وتُقام المنافسات على نطاق واسع ومتعدد الفئات، عبر عدد كبير من بساطات التاتامي وحلبات القتال في الوقت نفسه، ما يعكس الحجم الضخم والتنوع الكبير الذي تشهده بطولات الووشو والفنون القتالية الحديثة عالميًا. وتشمل البطولة أكثر من 1400 مشاركة ضمن فئات متعددة، أبرزها: التاولو، وساندا للملاكمة الصينية، وتوي شو، والتاي تشي، والأساليب التقليدية، وفئات الأسلحة، وعروض الووشو الحديثة.كما يتنافس المشاركون ضمن مختلف الفئات العمرية، من الناشئين والشباب إلى الكبار والأساتذة، على مدار ثلاثة أيام من المنافسات المكثفة.ولا تقتصر أهمية الحدث على الجانب الرياضي فقط، بل يشكل أيضًا مساحة للتبادل الثقافي والتقني بين مدارس الفنون القتالية المختلفة، جامعًا ممارسين من خلفيات وأساليب متنوعة ضمن منصة عالمية موحدة تعزز روح المنافسة والصداقة والشغف المشترك بفنون القتال.وتواصل مدينة بيروجيا، من خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي، تعزيز مكانة إيطاليا كإحدى أبرز الوجهات الأوروبية لبطولات الرياضات القتالية والفنون القتالية الدولية، عبر توفير منصة عالمية تتيح للرياضيين استعراض مهاراتهم أمام جمهور دولي من الاتحادات الرياضية والمدربين والحكام وعشاق الفنون القتالية من مختلف أنحاء العالم.