هاشم انتقد زيارة السيّد: فولكلوريّة

تمنى عضو كتلة "التنمية والتحرير" ، "لو سلكت وزيرة حنين السيد طريق الجنوب عبر بوابة الجنوب مرورا بطرق محافظة للوصول الى وصولا الى العرقوب وحاصبيا، وهكذا تكون زيارتها تحديا للعدو الاسرائيلي ورفضا للعدوان لانها تمثل التي من واجبها مواجهة العدوان بكل الأساليب، لكن نأسف للزيارات الفولكلورية التي لن تقدم حتى بالشكل التزاما وطنيا".وقال: "لن نقف كثيرا عند التفاصيل لكن عندما تغيب في هذا الزمن الادبيات والاصول في التعاطي السياسي فلا عجب ان نرى الأسوأ، لان بعض الزيارات لوزراء وغير وزراء تتحكم فيها العلاقات والخدمات السياسية لو اتت تحت عناوين رسمية، وزيارة وزيرة الشؤون كانت بهذا التوجه وتجاوزت بعض الاصول مهما حاولوا إلباسها لبوس والرعاية".وختم: "نأسف ونأمل ان يستمر هذا النهج لنحافظ على بعض القيم في الحياة السياسية".