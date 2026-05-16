تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: سنُباشر في إتّخاذ الإجراءات القانونية والجزائية بحقّ الملوثين والمخالفين

Lebanon 24
16-05-2026 | 07:15
A-
A+
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: سنُباشر في إتّخاذ الإجراءات القانونية والجزائية بحقّ الملوثين والمخالفين
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: سنُباشر في إتّخاذ الإجراءات القانونية والجزائية بحقّ الملوثين والمخالفين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:
Advertisement
 
في إطار مهامها القانونية في حماية الموارد المائية ومكافحة مصادر التلوث، كشفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن وجود عدد من مزارع المواشي المخالفة في بلدة غزة – البقاع الغربي، يقوم بعضها بالتعدي على الأملاك النهرية وتصريف مخلفاتها السائلة والصلبة مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني، بما يشكل مصدرًا خطيرًا لتلوث المياه وتهديدًا للصحة العامة والبيئة.

وأظهرت المتابعة الفنية أن هذه المزارع لم تُجهّز بمحطات لمعالجة النفايات السائلة الناتجة عنها، خلافًا لمنهجية وزارة البيئة لمكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون الصادرة بموجب الكتاب رقم 6314/ب تاريخ 14 تشرين الثاني 2018، والتي توجب معالجة هذه المخلفات بما يضمن توافق المياه المعالجة مع المعايير البيئية المحددة في القرار رقم 8/1 تاريخ 30 كانون الثاني 2001، ولا سيما لجهة مؤشرات الحاجة البيولوجية للأوكسيجين (BOD) وسائر المؤشرات الفيزيائية والكيميائية.

كما تبيّن أن غالبية هذه المزارع تعمل من دون تراخيص إنشاء واستثمار، في مخالفة صريحة للقرار رقم 16/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 21 آذار 2001، الذي يحدد الشروط البيئية الواجب توافرها لإنشاء واستثمار مزارع الأبقار والطيور الداجنة والحيوانات الأليفة.

وتناشد المصلحة وزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات وسائر الإدارات المختصة، إضافة إلى بلدية المنصورة، التحرك الفوري واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه المخالفات وإزالة أسباب التلوث، ولا سيما في ظل ما يثار حول تقاعس البلدية أو تواطؤها في معالجة هذه التعديات.

وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية بحق الملوثين والمخالفين، بما في ذلك التقدم بطلبات لإقفال المزارع المخالفة بالشمع الأحمر وإزالة التعديات عن الأملاك النهرية، حفاظًا على نهر الليطاني وصحة المواطنين والبيئة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت إطلاق موسم الري لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت الانتهاء من تنفيذ الأشغال في منطقة طيرفلسيه
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: فرقنا مستمرّة في تشغيل معمل عبد العال
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

وزارة الداخلية

بحيرة القرعون

وزارة الزراعة

البقاع الغربي

نهر الليطاني

الشمع الأحمر

وزارة البيئة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-16
Lebanon24
14:31 | 2026-05-16
Lebanon24
14:19 | 2026-05-16
Lebanon24
14:04 | 2026-05-16
Lebanon24
14:03 | 2026-05-16
Lebanon24
13:43 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24