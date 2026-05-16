تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اعتصام أمام وكالة "أونروا" في مخيّم نهر البارد

Lebanon 24
16-05-2026 | 07:37
A-
A+
اعتصام أمام وكالة أونروا في مخيّم نهر البارد
اعتصام أمام وكالة أونروا في مخيّم نهر البارد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظمت هيئة المناصرة الأهلية في مخيم نهر البارد، اعتصاماً أمام مكتب مدير خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إحياءً للذكرى الثامنة والسبعين لنكبة فلسطين.
Advertisement

وشارك في الاعتصام ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية والهيئات النسائية، لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف، إلى جانب أهالي وأطفال من المخيم، حيث رفع المشاركون شعارات تؤكد التمسك بحق العودة ورفض التهجير، في ظل استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتراجع الخدمات الأساسية داخل المخيم.

وألقى محمد عبدالله كلمة اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد، محملاً الإمبريالية العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، "مسؤولية التغاضي عن معاناة الشعب الفلسطيني، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر ومصادرة الحقوق الفلسطينية"، مؤكداً "تمسك اللاجئين بوكالة "أونروا"، باعتبارها شاهداً قانونياً وإنسانياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين"، ومطالباً الوكالة ب"القيام بواجباتها كاملة في مجالات الإغاثة والصحة والتعليم والخدمات العامة".

كما دعا إلى "الإسراع في استكمال إعمار مخيم نهر البارد القديم، وتعويض المتضررين في المخيم الجديد، ومعالجة أزمات البنية التحتية، وفي مقدمتها مشكلة المياه المالحة والأبنية المتضررة"، مشدداً على "استمرار التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

من جهته، قال محمد عثمان، في كلمة هيئة المناصرة الأهلية الفلسطينية: "إن مرور 78 عاماً على النكبة لم ينجح في تغييب القضية الفلسطينية، رغم سياسات الاحتلال القائمة على القتل والتهجير والتوسع والاستيطان، في ظل صمت دولي، وعجز عن تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وما يرافقها من حصار واستهداف للمدنيين، تعكس استمرار سياسات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين"، ومعتبراً أن "التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية يؤكد عدالة حقوق الشعب الفلسطيني رغم محاولات طمسها".

ودعا إلى "تبني استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة تشمل الفلسطينيين في الداخل ومخيمات اللجوء والشتات، لمواجهة مشاريع تصفية قضية اللاجئين واستهداف وكالة "أونروا"، والتصدي للسياسات الإسرائيلية اليومية".

وتطرق عثمان الى أوضاع مخيم نهر البارد، مشددا على أن "الأهالي ما زالوا يعانون بعد مرور 19 عاماً على تدمير المخيم"، مطالباً الدول المانحة والأمم المتحدة ووكالة "أونروا" ب"تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتسريع استكمال إعمار ما تبقى من المخيم".

كما طالب بـ"إعادة فتح العيادة الصحية كما كانت سابقاً، ووقف تقليص الخدمات والرواتب، وتأمين إغاثة شاملة ومستدامة للاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا، إضافة إلى إعادة انتظام صرف المساعدات الشهرية وزيادة بدلات الإيجار للعائلات المتضررة".

ودعا إلى "إعادة المعلمين الذين تم توقيفهم عن العمل، وإلغاء تخفيض الرواتب، وإعادة الدوام المدرسي بشكل طبيعي"، محذراً من "انفجار اجتماعي وشعبي داخل المخيم نتيجة تراجع خدمات "أونروا" وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية".

وفي ختام الاعتصام، سلّم المشاركون إدارة "الأونروا" مذكرة مطلبية تضمنت الدعوة إلى تحسين الخدمات الصحية والإغاثية والتعليمية، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. حريق داخل منزل في مخيم نهر البارد
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لموظفي الإدارة العامة أمام وزارة الشؤون: نرفض الاستخفاف بحقوقنا
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تفجير درون مفخخة إسرائيلية عند مفرق مخيم الرشيدية وسقوط إصابات
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إشتباك في مخيم عين الحلوة تستخدم فيه القنابل والأسلحة الرشاشة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-16
Lebanon24
14:31 | 2026-05-16
Lebanon24
14:19 | 2026-05-16
Lebanon24
14:04 | 2026-05-16
Lebanon24
14:03 | 2026-05-16
Lebanon24
13:43 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24