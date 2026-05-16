سلام بحث ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "touch" في أوضاع قطاع الإتصالات

Advertisement

استقبل ، والمدير العام لشركة "touch" كريم ، حيث جرى عرض لأوضاع قطاع الاتصالات وأداء الشركة خلال المرحلة الماضية، إضافةً إلى الخطط والأهداف للفترة المقبلة.وخلال اللقاء، وضع سلام الرئيس الحكومة في أجواء الجهود الاستثنائية التي بذلها موظفو وفرق عمل "touch" في مختلف المناطق ، لا سيما في المناطق الخطرة والمتضررة، لضمان استمرارية الشبكة والحفاظ على استقرار الخدمات وتأمين التواصل للمواطنين رغم الظروف الصعبة. كما شدّد على مستوى الالتزام والاحترافية والتفاني الذي أظهره العاملون في الشركة، والذي ساهم في الحفاظ على جهوزية القطاع واستمرارية عمله.كما عرض سلام رؤية الشركة وخططها المستقبلية، والتي تأتي تحت اطار توجيهات معالي وزير الاتصالات المهندس الحاج، وتركّز على تحديث الشبكة، تطوير الخدمات، تعزيز التحول الرقمي، والعمل على إعادة تأهيل وتعزيز البنية التحتية للاتصالات في المناطق المتضررة.، أثنى رئيس على الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة "touch" وكافة العاملين في قطاع الاتصالات، موجّهًا الشكر والتقدير لهم على تفانيهم وإحساسهم العالي بالمسؤولية الوطنية في الحفاظ على استمرارية هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أهمية قطاع الاتصالات كركيزة أساسية لدعم المواطنين والمؤسسات والاقتصاد اللبناني.