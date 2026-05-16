خريس: تمديد وقف إطلاق النار كاذب

جال عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ، في مدينة صور، متفقدا حجم الاضرار والدمار الناجم من الاسرائيلية التي شنتها الطائرات المعادية امس على المدينة، والتي تسببت بجرح ١٧ شخصا، بينهم مسعفان من كشافة الرسالة- الدفاع المدني، والتقى رئيس البلدية حسن دبوق ونائبه وعددا من سكان المدينة.واكد خريس خلال الجولة ان "العدو الاسرائيلي لا يلتزم لا بمواثيق ولا بأي شيء آخر، وما نشاهده اليوم همجية ووحشية في صور وفي اي منطقة في الجنوب، وبالتالي كاد العدو ان يرتكب مجزرة بحق المدنيين والمسعفين في صور، لذلك نقول إن مدينة صور عصية على العدو، والتاريخ يتحدث عنها، وهي مدينة التاريخ والعيش المشترك والوحدة الوطنية والأصالة، ومدينة الامام ، والمقاومة لا يمكن ان تركع وترضخ للضغوطات".واشار خريس الى أن "ما قيل عن تمديد لوقف إطلاق النار بالأمس هو تمديد كاذب، حيث اقدم العدو الاسرائيلي على قصف مبان واحياء سكنية وبنى تحتية ودمرها بالكامل، وفي ذلك تظهر نوايا العدو المبيتة لاهلنا في صور والجنوب".وتابع: "ان صور وأهلها مسالمون ينتمون إلى هذه الارض منذ أمد طويل، متمسكون بمدينتهم، وما شاهدناه من وحشية وهمجية للعدو تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والأممية بارتكاب المجازر من خلال هدم المنازل والبنى التحتية والاعتداء على اهلنا المسالمين".وختم خريس: "ما يحدث في الجنوب ولبنان من عدوان وحشي هو برسم ومجلس الامن الدولي".