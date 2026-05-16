"التقدمي": تمسّك أبناء الجولان بأرضهم موقف وطني

Advertisement

حيا ، في بيان، أبناء السوري المحتل "الذين يواجهون بثبات مشروع التوربينات الهوائية الذي تسعى سلطات إلى فرضه، رغم الرفض الشعبي الواسع له".وأكد أنّ "هذا المشروع يندرج ضمن السياسات الهادفة إلى سلب الدرزية، والتضييق على أهلها، ودفعهم تدريجياً نحو التهجير، لكسر تمسّكهم بأرضهم وهويتهم العربية".وقال الحزب: "إنّ تمسّك أبناء الجولان بأرضهم ورفضهم لهذه المشاريع يشكّل موقفاً وطنياً في مواجهة مخططات الاقتلاع والتغيير الديموغرافي التي تمارسها سلطات الاحتلال، وهو بقدر ما يثبت مجدداً أطماع هذا الكيان، بقدر ما يثبت تمسّك بانتمائهم وهويتهم، واستعدادهم الدائم لتكريسها وتثبيتها مهما كانت التحديات والصعوبات والتضحيات".وإذ يعلن التقدمي تضامنه الكامل مع أهالي الجولان، فإنه يطالب ب"الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين الذين اعتُقلوا على خلفية رفضهم المشروع"، موجهاً التحية مرة جديدة "للمشايخ الأبطال ولكل أبناء الجولان السوري المحتل، الذين يثبتون يوماً بعد يوم هويتهم وانتماءهم اللذين لن يتبدّلا".