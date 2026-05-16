"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟

عُلم أن "القرض الحسن" أعاد استئناف نشاطه، الجمعة، في أحد فروعه الأساسية بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تم الاتصال مُجدداً بمن لم يتمكنوا من استلام ذهبهم سابقاً وإبلاغهم بضرورة الحضور "فوراً ومن دون أي تأخير عن الموعد" إلى فرع "القرض الحسن" لاستلام المدخرات.



وأكدت المعلومات أنّ عملية التسليم جرت بـسرعة أكثر من المرات الماضية، خصوصاً بعد تصاعد أصوات تتحدث عن تباطؤ في عملية التسليم وسط مخاطر كبيرة مرتبطة باستمرار العدوان على ، حيث لا أماكن آمنة بالمُطلق حالياً.

