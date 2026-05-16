تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
جلسة نيابية عامة قريباً وقانون العفو أسير الشروط والاستثناءات
Lebanon 24
16-05-2026
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تنته فصول الخلافات حول اقتراح
قانون العفو
التي ادت الى تعليق جلسات اللجان النيابية المشتركة لافساح المجال امام إجراء مزيد من المداولات والمشاورات بين الكتل والنواب لتسهيل استكمال درسه في اللجان.
Advertisement
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ"الديار" أمس ان الاجتماعات والمشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية لم تسفر عن حسم الخلافات حول نقاط اساسية ومهمة باتت معروفة ومنها ما يتعلق بتحديد الاستثناءات او تخفيض مدة العقوبة بالنسبة لاحكام الإعدام والمؤبد.
وأضافت انه من المتوقع ان يشهد المجلس غدا مزيدا من المشاورات واللقاءات، لا سيما بين
نائب رئيس
المجلس
الياس بوصعب
وعدد من النواب من اتجاهات مختلفة في إطار محاولة تحسين أجواء درس قانون العفو.
وردا على سؤال قال المصادر ان عقد اجتماع جديد للجان المشتركة غير مؤكد، لكنها لم تستبعد ان يدعو
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الى عقد جلسة تشريعية عامة في اواخر الاسبوع المقبل او مطلع الاسبوع الذي يليه لمناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ومن بينها اقتراح قانون العفو.
وفي هذا المجال قال مصدر نيابي مطلع أن
بري
حرص منذ البداية على عقد جلسات متتالية للجان النيابية المشتركة من أجل درس اقتراح قانون العفو، وهذا ما حصل فعلا لكن الخلافات حالت دون تمكن اللجان من انهاء درسه والتوصل الى صيغة نهائية.
واضاف ان التجاذبات والمزايدات التي حصلت داخل اللجان وخارجها فاقمت وساهمت في استمرار الخلافات، مشيرا الى ان النقاط العالقة ستكون موضع نقاش في الجلسة العامة المرتقبة.
مواضيع ذات صلة
قانون العفو متعثر وسعي نيابي للاتفاق على صياغة بشأن "الموقوفين الإسلاميين"
Lebanon 24
قانون العفو متعثر وسعي نيابي للاتفاق على صياغة بشأن "الموقوفين الإسلاميين"
17/05/2026 12:01:13
17/05/2026 12:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
العفو العام امام اللجان النيابية قبل الحسم في الهيئة العامة
Lebanon 24
العفو العام امام اللجان النيابية قبل الحسم في الهيئة العامة
17/05/2026 12:01:13
17/05/2026 12:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
النقاش النيابي يتصاعد حول العفو العام
Lebanon 24
النقاش النيابي يتصاعد حول العفو العام
17/05/2026 12:01:13
17/05/2026 12:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حجازي شجب محاولات زرع الألغام في طريق إقرار قانون العفو العام
Lebanon 24
حجازي شجب محاولات زرع الألغام في طريق إقرار قانون العفو العام
17/05/2026 12:01:13
17/05/2026 12:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الياس بوصعب
قانون العفو
نائب رئيس
نبيه بري
الياس بو
نبيه بر
بري ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
Lebanon 24
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
05:00 | 2026-05-17
17/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بائع عصير يحرق "بسطته" في طرابلس
Lebanon 24
بالفيديو.. بائع عصير يحرق "بسطته" في طرابلس
04:56 | 2026-05-17
17/05/2026 04:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
04:46 | 2026-05-17
17/05/2026 04:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في نهر الموت: يروّج المخدّرات... وهذا ما ضبط بحوزته! (صورة)
Lebanon 24
في نهر الموت: يروّج المخدّرات... وهذا ما ضبط بحوزته! (صورة)
04:39 | 2026-05-17
17/05/2026 04:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوّة بل تبنيها المحبّة
Lebanon 24
الراعي: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوّة بل تبنيها المحبّة
04:30 | 2026-05-17
17/05/2026 04:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
Lebanon 24
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
15:35 | 2026-05-16
16/05/2026 03:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
08:23 | 2026-05-16
16/05/2026 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
13:00 | 2026-05-16
16/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
12:00 | 2026-05-16
16/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
10:01 | 2026-05-16
16/05/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-05-17
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
04:56 | 2026-05-17
بالفيديو.. بائع عصير يحرق "بسطته" في طرابلس
04:46 | 2026-05-17
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
04:39 | 2026-05-17
في نهر الموت: يروّج المخدّرات... وهذا ما ضبط بحوزته! (صورة)
04:30 | 2026-05-17
الراعي: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوّة بل تبنيها المحبّة
04:30 | 2026-05-17
صباحٌ متوتر جنوباً.. قصف إسرائيلي وهذه آخر المستجدات الميدانية
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
17/05/2026 12:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
17/05/2026 12:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
17/05/2026 12:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24