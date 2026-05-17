ملف العفو نحو التأجيل الطويل؟

قال مصدر نيابي إن اقتراح لم يسلك طريقه حتى الساعة، وأن الحماسة بين الكتل النيابية تجاه إقراره تراجعت بشكل كبير، بعدما بدأت أطراف غير ممثلة في المجلس النيابي بالمطالبة بإدخال بنود وأمور وُصفت بغير المنطقية ضمن القانون، ولم تكن واردة أساساً في الأسباب الموجبة.

Advertisement

أضاف المصدر بأن الاجتماع النيابي المرتقب غدا الإثنين، والذي دعا إليه مجلس النواب ، لن يصل إلى حل، لأن كل الإتصالات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تُحرز أي تقدم يُذكر.

وختم المصدر إن "هذا القانون لن يُبصر النور قريباً".