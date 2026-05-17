تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"فرصة ذهبية لأميركا" تبدأ من لبنان.. ماذا قيل عن "الهدنة"؟
Lebanon 24
17-05-2026
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرَ موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن "هدنة
لبنان
" التي تمّ تمديدها لـ45 يوماً، مُتطرقاً إلى المسارات الأمنية والسياسية بين
بيروت
وتل أبيب.
Advertisement
التقرير يقول إنَّ الصراع اللبناني
الإسرائيلي
دخلَ مرحلة جديدة، مع الإعلان الرسمي خلال الجولة الثالثة من مفاوضات واشنطن عن إطلاق مسارات تفاوضية مباشرة برعاية أميركية، في خطوة تهدف إلى إحداث خرق دبلوماسي ملموس.
وبحسب التقرير، فقد جاء هذا التحول عقب صدور بيان تفصيلي ومكثف من الوفد اللبناني المفاوض، والذي تقاطع وتكامل في آن واحد مع التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الأميركية في واشنطن.
ورسمت هذه المواقف المجتمعة خارطة طريق واضحة المعالم، تسير في خطين متوازيين؛ أحدهما أمني وعسكري يهدف إلى تثبيت الاستقرار الميداني، والآخر سياسي ودبلوماسي يطمح إلى صياغة اتفاق ينهي عقوداً من التوتر المستمر والحروب المتكررة على جانبي الحدود
اللبنانية
الإسرائيلية
.
وذكر التقرير أن تمديد الهدنة لا يمثل مُجرد هدنة مؤقتة، بل يعكس رغبة وإرادة دولية ومحلية لمنح الدبلوماسية الهادئة الغطاء الميداني اللازم للتحرك من دون ضغوط الرصاص أو التفجيرات العسكرية على الأرض.
وأظهر الطرفان اللبناني والأميركي من خلال هذه الإجراء تفهماً كاملاً لخطورة انهيار الوضع الميداني، واعتبروا أن تثبيت التهدئة هو حجر الأساس الذي لا غنى عنه لتشييد أي مسار تفاوضي ناجح، بدلاً من الدخول في دوامة المهل الزمنية القصيرة التي كانت تعوق الحلول المستدامة سابقاً.
وفي السياق، نقل التقرير عن المحلل السياسي طانيوس صبري الحاج قوله إنَّ التحليل المعمق للبيان الصادر عن الوفد اللبناني، يظهر بوضوح حرص القيادة اللبنانية على تقديم قراءة وطنية تستند إلى مفاهيم السيادة الكاملة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأشار المحلل الحاج، إلى أن البيان اللبناني شدد في صياغته على أن الانخراط في هذه المفاوضات هو "انخراط بنّاء" ينبع من المصلحة الوطنية العليا الرامية إلى حماية المواطنين اللبنانيين وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، على كامل التراب الوطني.
وأوضح الحاج أن "لبنان يسعى من خلال هذه الأدبيات السياسية إلى تبديد أي اتهامات بالانصياع للشروط الخارجية، مقدماً نفسه كشريك كامل الحقوق والسيادة، يبحث عن سلام عادل يضمن أمنه القومي ويمنع أي خروقات مستقبلية لأراضيه وأجوائه، مع التركيز على أن غاية هذا المسار هي الوصول إلى حل سلمي مستدام يحفظ كرامة البلاد ومقدراتها".
كذلك، يقول التقرير إن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جاءت لتعكس النظرة الاستراتيجية لواشنطن تجاه أمن منطقة
الشرق الأوسط
عموماً، والحدود الشمالية لإسرائيل خصوصاً.
ووفقاً لـ"إرم نيوز"، فقد ركز الخطاب الأميركي بشكل جوهري على البعد الأمني وآليات نزع السلاح، حيث تضع
الولايات المتحدة
تحقيق "أمن حقيقي ومستدام" على طول الخط الأزرق كأولوية قصوى لا تقبل المساومة.
ووفقاً للقراءة الأميركية، فإن "نجاح المسار السياسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضمانات أمنية واضحة تمنع فصائل المقاومة المسلحة، وتحديداً
حزب الله
، من إعادة بناء قدراتها العسكرية في المناطق الحدودية أو تهديد أمن البلدات الإسرائيلية المتاخمة".
ومن المقرر أن يتولى البنتاغون بحسب ما تم الاتفاق عليه، رعاية وتسهيل التنسيق والتواصل العسكري المباشر بين الضباط اللبنانيين والإسرائيليين بهدف تعزيز لجان المراقبة الدولية، ووضع آليات فورية لمنع الخروقات، وبحث خطط انتشار الجيش اللبناني كقوة وحيدة وحصرية تمتلك السلاح في الجنوب اللبناني؛ ما يمهد الطريق للانتقال إلى المرحلة التالية.
ووفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، فإن نجاح مسار البنتاغون الأمني سيمهد الطريق مباشرة لإطلاق المسار السياسي والدبلوماسي، المقرر عقده في الثاني والثالث من شهر حزيران المقبل.
وبينما ينظر لبنان إلى الاتفاق كبوابة لإنقاذ ما تبقى من استقراره الاقتصادي والسياسي واستعادة حقوقه السيادية، تنظر واشنطن إليه كفرصة ذهبية لإعادة صياغة المشهد الأمني الإقليمي وحماية حلفائها.
ويختم التقرير بالقول إن "الأيام المقبلة تظلّ هي المحك الفعلي لقدرة الأطراف على تحويل البيانات والتصريحات الدبلوماسية المتفائلة إلى واقع ميداني مستدام ينهي لغة الحرب ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة".
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"ماذا قيل عن بقاء إسرائيل في لبنان"؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
Lebanon 24
"ماذا قيل عن بقاء إسرائيل في لبنان"؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
17/05/2026 19:38:45
17/05/2026 19:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر ورقة بيد لبنان.. وإليكم ما قيل عن "الهدنة"
Lebanon 24
هذه آخر ورقة بيد لبنان.. وإليكم ما قيل عن "الهدنة"
17/05/2026 19:38:45
17/05/2026 19:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسّك بـ "فرصة واشنطن"وبوقف النار قبل المفاوضات
Lebanon 24
لبنان يتمسّك بـ "فرصة واشنطن"وبوقف النار قبل المفاوضات
17/05/2026 19:38:45
17/05/2026 19:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "الخط الأصفر" خرقٌ للهدنة؟ مصدرٌ عسكريّ يتكلم عن "الاتفاق الملغوم"
Lebanon 24
هل "الخط الأصفر" خرقٌ للهدنة؟ مصدرٌ عسكريّ يتكلم عن "الاتفاق الملغوم"
17/05/2026 19:38:45
17/05/2026 19:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدفاع المدني نعى العنصر انطونيوس شحاده صعب
Lebanon 24
الدفاع المدني نعى العنصر انطونيوس شحاده صعب
12:25 | 2026-05-17
17/05/2026 12:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاح المرحلة الأولى لاختبار صفارات الإنذار في مرفأ بيروت
Lebanon 24
نجاح المرحلة الأولى لاختبار صفارات الإنذار في مرفأ بيروت
12:19 | 2026-05-17
17/05/2026 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لحزب الله وهذا ما استهدفه!
Lebanon 24
بيان جديد لحزب الله وهذا ما استهدفه!
12:07 | 2026-05-17
17/05/2026 12:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشيخة العقل: الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى وغدا أول أيام ذي الحجة
Lebanon 24
مشيخة العقل: الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى وغدا أول أيام ذي الحجة
11:41 | 2026-05-17
17/05/2026 11:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجيش الاسرائيلي.. انذار عاجل الى سكان هذه البلدات
Lebanon 24
من الجيش الاسرائيلي.. انذار عاجل الى سكان هذه البلدات
11:01 | 2026-05-17
17/05/2026 11:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
Lebanon 24
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
15:35 | 2026-05-16
16/05/2026 03:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
13:00 | 2026-05-16
16/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عقيدة إسرائيلية جديدة ضد لبنان".. أنظروا إلى الخيام!
Lebanon 24
"عقيدة إسرائيلية جديدة ضد لبنان".. أنظروا إلى الخيام!
16:52 | 2026-05-16
16/05/2026 04:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
23:01 | 2026-05-16
16/05/2026 11:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:25 | 2026-05-17
الدفاع المدني نعى العنصر انطونيوس شحاده صعب
12:19 | 2026-05-17
نجاح المرحلة الأولى لاختبار صفارات الإنذار في مرفأ بيروت
12:07 | 2026-05-17
بيان جديد لحزب الله وهذا ما استهدفه!
11:41 | 2026-05-17
مشيخة العقل: الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى وغدا أول أيام ذي الحجة
11:01 | 2026-05-17
من الجيش الاسرائيلي.. انذار عاجل الى سكان هذه البلدات
11:00 | 2026-05-17
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
17/05/2026 19:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
17/05/2026 19:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
17/05/2026 19:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24