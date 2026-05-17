تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الراعي: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوّة بل تبنيها المحبّة
Lebanon 24
17-05-2026
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
قداس الأحد ومناسبة اليوم العالمي الستين لوسائل التواصل الاجتماعي في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، في حضور وزير الإعلام بول مرقص، مدير مكتب الإعلام في
القصر
الجمهوري
رفيق شلالا، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو، رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى، الامينة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار هيام البستاني، رئيسة مجلس إدارة
المدير العام
لـ"تلفزيون
لبنان
" اليسار النداف جعجع، رئيس
مجلس الإدارة
المدير العام لـ"تيلي لوميار" و"نور سات" جاك كلاسي، رئيسة الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان ماغي مخلوف، قنصل
جمهورية
موريتانيا إيلي نصار، وعدد من ممثلي
وسائل الإعلام
والاعلاميين، إضافة إلى رابطة آل حنين برئاسة أديب حنين وحشد من الفعاليات والمؤمنين.
Advertisement
وبعد الإنجيل المقدس القى البطريرك
الراعي
عظة بعنوان: "أجل، أن تحبّوا بعضكم بعضًا، كما أنا أحببتكم"(يو 13: 34)، قال فيها: "لبنان اليوم يحتاج إلى الحبّ أكثر من أيّ وقتٍ مضى. فمحبّة الوطن في قلب المواطنين هي التي تبني الوطن وتحضنه، وتجعل أبناءه متّحدين يعملون من أجله وفي خدمته. لبنان لا يُبنى بالفساد، ولا بالكراهية، ولا بالأنانيّة، بل بالمحبّة، وبالشفافيّة، وبالأخلاقيّة، وبالصدق. لكننا نقول نعيش اليوم في ظروفٍ صعبة، في ظلّ اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وفي ظلّ واقعٍ يزداد غموضًا. كفانا بغضًا، فلنُحبّ. بالحبّ نلتقي، بالحبّ نتصالح، بالحبّ نتسامح، وبالحبّ نبني وطنًا يشعر فيه الإنسان بالأمان والكرامة والانتماء. نحن أبناء الحبّ، لا أبناء الكراهية. نحن أبناء الحياة، لا أبناء الحرب. ولهذا نتمسك بثقافة السلام، قائلين: لا سلام جون حب، لا للحرب، نعم للسلام. السلام وحده يحفظ الانسان والوطن. ولا سلام بدون حبّ، ولا وطن بدون محبّة بين أبنائه، ولا مستقبل يمكن أن يُبنى إذا بقيت القلوب غارقة في الخوف والانقسام والتوتّر".
وقال: "الأوطان لا يحفظها السلاح، ولا تحميها القوّة، بل يحفظها شعبٌ يعرف كيف يحبّ، وكيف يلتقي، وكيف يضع الخير العام فوق المصالح الضيّقة. الأوطان يحفظها الضمير الحيّ، وتحميها القلوب الصادقة، وتبنيها المحبّة التي تجعل الإنسان يرى في أخيه شريكًا لا خصمًا، وأخًا لا عدوًّا. إنجيل اليوم يدعونا لنحبّ بعضنا بعضًا كما أحبّنا المسيح. هذا الكلام ليس فقط للعلاقات الفرديّة، بل أيضًا للحياة الوطنيّة. فبقدر ما نستطيع أن نحبّ، ونلتقي، ونتسامح، ونضع مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار، بقدر ذلك نستطيع أن نبني وطنًا حقيقيًا يعيش فيه الإنسان بسلام وطمأنينة وكرامة. الأوطان لا تعيش بالخوف، بل بالثقة. ولا تعيش بالانقسام، بل باللقاء. ولا تعيش بالكراهية، بل بالمحبّة. لهذا، في وسط كلّ ما نعيشه من قلقٍ وانتظار وغموض، يبقى إيماننا صلبًا بأنّ الحبّ وحده قادر أن ينقذ الإنسان، وأن يعيد بناء الوطن، وأن يفتح باب السلام. وحده الحبّ يبقى، وبالحبّ نعيش. بالحبّ نسلّم هذا الوطن إلى الله، طالبين أن يحفظه من الشرّ والانقسام".
مواضيع ذات صلة
الراعي: الأوطان لا يحفظها السلاح بل الضمائر الحية والقيم
Lebanon 24
الراعي: الأوطان لا يحفظها السلاح بل الضمائر الحية والقيم
17/05/2026 12:03:56
17/05/2026 12:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: السلام لا يُفرض بالعنف ولا بالقوة بل يُبنى بالحوار والتفاوض
Lebanon 24
الراعي: السلام لا يُفرض بالعنف ولا بالقوة بل يُبنى بالحوار والتفاوض
17/05/2026 12:03:56
17/05/2026 12:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: الاوطان لا تبنى بالمصالح الضيقة بل بزرع القيم في الانسان والشعب ينتظر السلام ويريد ان يعيش بكرامة ويشعر بأمان في وطنه
Lebanon 24
الراعي: الاوطان لا تبنى بالمصالح الضيقة بل بزرع القيم في الانسان والشعب ينتظر السلام ويريد ان يعيش بكرامة ويشعر بأمان في وطنه
17/05/2026 12:03:56
17/05/2026 12:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: نصلي من أجل وطننا ليحفظه الله ويمنحه السلام والاستقرار
Lebanon 24
الراعي: نصلي من أجل وطننا ليحفظه الله ويمنحه السلام والاستقرار
17/05/2026 12:03:56
17/05/2026 12:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس الراعي
بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس
وسائل الإعلام
مجلس الإدارة
المدير العام
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
Lebanon 24
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
05:00 | 2026-05-17
17/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بائع عصير يحرق "بسطته" في طرابلس
Lebanon 24
بالفيديو.. بائع عصير يحرق "بسطته" في طرابلس
04:56 | 2026-05-17
17/05/2026 04:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
04:46 | 2026-05-17
17/05/2026 04:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في نهر الموت: يروّج المخدّرات... وهذا ما ضبط بحوزته! (صورة)
Lebanon 24
في نهر الموت: يروّج المخدّرات... وهذا ما ضبط بحوزته! (صورة)
04:39 | 2026-05-17
17/05/2026 04:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
صباحٌ متوتر جنوباً.. قصف إسرائيلي وهذه آخر المستجدات الميدانية
Lebanon 24
صباحٌ متوتر جنوباً.. قصف إسرائيلي وهذه آخر المستجدات الميدانية
04:30 | 2026-05-17
17/05/2026 04:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
Lebanon 24
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
15:35 | 2026-05-16
16/05/2026 03:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
08:23 | 2026-05-16
16/05/2026 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
13:00 | 2026-05-16
16/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
12:00 | 2026-05-16
16/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
10:01 | 2026-05-16
16/05/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-05-17
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
04:56 | 2026-05-17
بالفيديو.. بائع عصير يحرق "بسطته" في طرابلس
04:46 | 2026-05-17
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
04:39 | 2026-05-17
في نهر الموت: يروّج المخدّرات... وهذا ما ضبط بحوزته! (صورة)
04:30 | 2026-05-17
صباحٌ متوتر جنوباً.. قصف إسرائيلي وهذه آخر المستجدات الميدانية
04:30 | 2026-05-17
بين الصين وإيران… تعثّر الرهان الأميركي!
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
17/05/2026 12:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
17/05/2026 12:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
17/05/2026 12:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24