في نهر الموت: يروّج المخدّرات... وهذا ما ضبط بحوزته! (صورة)

17-05-2026 | 04:39
في نهر الموت: يروّج المخدّرات... وهذا ما ضبط بحوزته! (صورة)
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي: 

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات ترويج الموادّ المخدّرة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان، ولا سيّما في منطقة المتن.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:

ن. أ. ب. (مواليد 2001، لبناني)
بتاريخ 10-5-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة نهر الموت، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آلية نوع “جي آر” لون أسود، من دون لوحات، جرى ضبطها.

وبتفتيشه والدرّاجة، ضُبط ما يلي:

-/4/ أكياس تحتوي على حبوب كبتاغون زنتها حوالى /39/ غرامًا

-/5/ أكياس مدوّن عليها حرف “A” تحتوي على مادّة الكوكايين

– /7/ أكياس تحتوي على مادّة الكوكايين

– /8/ كبسولات تحتوي على مادّة الكوكايين

– /14/ كبسولة تحتوي على مادّة “الباز”

-/5/ أكياس تحتوي على مادّة حشيشة الكيف

-/3/ أكياس تحتوي على مادّة الماريجوانا

– كيس يحتوي على مادّة “السالفيا”

-هاتف خلوي ومبلغ مالي

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
