في نهر الموت: يروّج المخدّرات... وهذا ما ضبط بحوزته! (صورة)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي
للحد من عمليات ترويج الموادّ المخدّرة في مختلف المناطق اللبنانية
، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان
، ولا سيّما في منطقة المتن.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:
ن. أ. ب. (مواليد 2001، لبناني)
بتاريخ 10-5-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة نهر الموت
، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آلية نوع “جي آر” لون أسود، من دون لوحات، جرى ضبطها.
وبتفتيشه والدرّاجة، ضُبط ما يلي:
-/4/ أكياس تحتوي على حبوب كبتاغون زنتها حوالى /39/ غرامًا
-/5/ أكياس مدوّن عليها حرف “A” تحتوي على مادّة الكوكايين
– /7/ أكياس تحتوي على مادّة الكوكايين
– /8/ كبسولات تحتوي على مادّة الكوكايين
– /14/ كبسولة تحتوي على مادّة “الباز”
-/5/ أكياس تحتوي على مادّة حشيشة الكيف
-/3/ أكياس تحتوي على مادّة الماريجوانا
– كيس يحتوي على مادّة “السالفيا”
-هاتف خلوي ومبلغ مالي
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء
المختصّ.