في نهر الموت: يروّج المخدّرات... وهذا ما ضبط بحوزته! (صورة)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحد من عمليات ترويج الموادّ المخدّرة في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في مناطق ، ولا سيّما في منطقة المتن.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:ن. أ. ب. (مواليد 2001، لبناني)بتاريخ 10-5-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة ، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آلية نوع “جي آر” لون أسود، من دون لوحات، جرى ضبطها.وبتفتيشه والدرّاجة، ضُبط ما يلي:-/4/ أكياس تحتوي على حبوب كبتاغون زنتها حوالى /39/ غرامًا-/5/ أكياس مدوّن عليها حرف “A” تحتوي على مادّة الكوكايين– /7/ أكياس تحتوي على مادّة الكوكايين– /8/ كبسولات تحتوي على مادّة الكوكايين– /14/ كبسولة تحتوي على مادّة “الباز”-/5/ أكياس تحتوي على مادّة حشيشة الكيف-/3/ أكياس تحتوي على مادّة الماريجوانا– كيس يحتوي على مادّة “السالفيا”-هاتف خلوي ومبلغ ماليبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة المختصّ.